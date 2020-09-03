العجز التجاري الأمريكي يسجل أعلى مستوى في 12 عام

ارتفع العجز التجاري الأمريكي إلى أعلى مستوياته منذ 2008 في يوليو في ظل زيادة قياسية في الواردات مما يشير إلى أن التجارة قد تكون عاملا معوقا للنمو الاقتصادي في الربع الثالث، وفقا لـ"رويترز".





وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم إن العجز التجاري قفز 18.9 في المائة إلى 63.6 مليار دولار وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2008.





وارتفعت الواردات بمعدل تاريخي بلغ 10.9 في المائة إلى 231.7 مليار دولار. كما ارتفعت قيمة السلع المستوردة 12.3 في المائة إلى 196.4 مليار دولار. وارتفعت الصادرات 8.1 في المائة إلى 168.1 مليار دولار. وارتفعت صادرات السلع 11.9 في المائة إلى 115.5 مليار دولار. وساهمت فاتورة تبادل تجاري أقل في إجمالي الناتج المحلي في الأرباع الثلاثة الأخيرة. وتسببت أزمة تفشي فيروس كورونا في اضطراب شديد لتدفقات التجارة التي تشهد زيادة الآن.