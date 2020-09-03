عاجل.. استبعاد صالح جمعة من قائمة الأهلي أمام وادي دجلة

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 05:39 م
صالح جمعة
صالح جمعة
علي نبوي
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قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استبعاد صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأحمر من مواجهة الفريق الأحمر غدًا أمام وادي دجلة.

ولم يشارك صالح جمعة في المران الجماعي مع زملائه في الفريق الأحمر قبل مواجهة الغد وخاض تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانزيوم ليتأكد غيابه عن قائمة الأهلي لمباراة الغد.

ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة مساء غد الجمعة على ستاد القاهرة الدولي بالجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 62 نقطة جمعهم من الفوز في 20 مباراة والتعادل في مباراتين فيما مُني بالخسارة في لقاء وحيد.

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صالح جمعة رياضة الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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