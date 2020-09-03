تراجع جديد في أسعار الدولار بالبنوك بأخر تعاملات الأسبوع

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 05:58 م
أسعار الدولار
أسعار الدولار
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تراجعت أسعار الدولار أمام الجنيه المصري  بنهاية تعاملات اليوم الخميس نهاية تعاملات الأسبوع بالبنوك المصرية، مع إعلان مؤسسة موديز للتصنيف الإئتماني أن مصر تملك احتياطات من النقد الأجنبي تكفي لسد التزاماتها لثلاث سنوات قادمة فضلا عن إشارتها باحتمالية رفع تصنيف مصر الإئتماني.

وسجل الدولار تراجعها بمقدار 10 قروش دفعة واحدة ببنك مصر إيران ليصل إلى 15.76 جنيه للشراء و15.86 جنيه للبيع، كما سجل في بنوك العربي الإفريقي والتجاري الدولي والمصرف المتحد والأهلي الكويتي 15.77 جنيه للشراء و 15.87 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بالبنك الأهلي المصري 15.78 جنيه للشراء و 15.88 جنيه للبيع وهو نفس سعره ببنك مصر.

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