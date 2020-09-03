242 طالبًا.. أسماء القبولين بمدارس تمريض الصحة ببني سويف

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 05:32 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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أعلنت مديرية الصحة والسكان ببني سويف، اليوم الخميس، عن أنه تم قبول 242 طالبًا وطالبة بمدارس التمريض بالصف الأول للعام الدراسي 2020/2021 منهم 208 طالبة في 7 مدارس تمريض "بنات" و34 طالبا "بنين" في مدرسة تمريض باروط.

جاء ذلك في بيان للمركز الإعلامي بمحافظة بني سويف، عقب انتهاء الإجراءات والاختبارات اللازمة للتقدم واستيفاؤهم للشروط والمعايير والحد الأدني لمجموع الدرجات الخاصة بقواعد القبول بمدارس التمريض للعام الدراسي الجديد.

وأشار البيان، إلى أنه تم قبول 31 طالبة بمدرسة التمريض بمدينة بني سويف، و29 طالبة بمدرسة تمريض ناصر، و30 طالبة بمدرسة تمريض سمسطا، و29 طالبة بمدرسة تمريض ببا، و30 طالبة بمدرسة تمريض الفشن، و30 طالبة بتمريض الواسطى و29 طالبة بمدرسة تمريض إهناسيا، بجانب 34 طالبا "ذكور" بمدرسة باروط.

وذكر البيان، أن الطلاب المقبولين "بنات وبنين" بسرعة تقديم المفات والأوراق المطلوبة في موعد أقصاه الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر الجاري، منوهة أنه "في حالة مخالفة ذلك" يعتبر تنازلًا من "الطالبة الطالب" وولى الأمر عن التقدم للمدرسة وأنه لا تقبل أية أعذار، ولا يجوز تقديم الملفات بعد انتهاء الموعد المحدد لأي سبب من الأسباب.
242 طالبًا.. أسماء القبولين بمدارس تمريض الصحة ببني سويف
242 طالبًا.. أسماء القبولين بمدارس تمريض الصحة ببني سويف
242 طالبًا.. أسماء القبولين بمدارس تمريض الصحة ببني سويف
242 طالبًا.. أسماء القبولين بمدارس تمريض الصحة ببني سويف
242 طالبًا.. أسماء القبولين بمدارس تمريض الصحة ببني سويف
242 طالبًا.. أسماء القبولين بمدارس تمريض الصحة ببني سويف
242 طالبًا.. أسماء القبولين بمدارس تمريض الصحة ببني سويف
242 طالبًا.. أسماء القبولين بمدارس تمريض الصحة ببني سويف
242 طالبًا.. أسماء القبولين بمدارس تمريض الصحة ببني سويف
242 طالبًا.. أسماء القبولين بمدارس تمريض الصحة ببني سويف
242 طالبًا.. أسماء القبولين بمدارس تمريض الصحة ببني سويف
242 طالبًا.. أسماء القبولين بمدارس تمريض الصحة ببني سويف
242 طالبًا.. أسماء القبولين بمدارس تمريض الصحة ببني سويف
242 طالبًا.. أسماء القبولين بمدارس تمريض الصحة ببني سويف

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