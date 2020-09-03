إفتتاح الملتقى الثانى لأفلام المحاولة الأحد القادم بقصر السينما

يفتتح الفنان تامر عبدالمنعم مدير قصر السينما الملتقى الثانى لأفلام المحاولة وذلك يوم الأحد القادم فى تمام الساعة السابعة مساءا بمقر قصر السينما .









يبدأ الإفتتاح بفقرة موسيقية لفرقة المايسترو محمود أبوزيد للموسيقى العربية التابعة للقصور المتخصصة .







