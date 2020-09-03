إفتتاح الملتقى الثانى لأفلام المحاولة الأحد القادم بقصر السينما

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 05:25 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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يفتتح الفنان تامر عبدالمنعم مدير قصر السينما الملتقى الثانى لأفلام المحاولة وذلك يوم الأحد القادم فى تمام الساعة السابعة مساءا بمقر قصر السينما .


يبدأ الإفتتاح بفقرة موسيقية لفرقة المايسترو محمود أبوزيد للموسيقى العربية التابعة للقصور المتخصصة .


وينتهى الإفتتاح بتوزيع جوائز مسابقة أفضل سيناريو عن الكورونا التى أقامها القصر اونلاين وقت الحظر  ثم عرض ٤ أفلام من الأفلام المتسابقة بالملتقى .

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