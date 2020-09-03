الإمارات.. "دبي" الأولي عربيًا والسادسة عالميًا بمؤشر السياحة العلاجية

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 05:22 م
بوابة الفجر
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حافظت إمارة دبي على موقعها المتقدم باعتبارها الوجهة العربية الرائدة للسياحة الطبية للعام الثاني على التوالي وذلك بناء على " المؤشر العالمي للسياحة الطبية " الصادر عن المركز الدولي لبحوث الرعاية الصحية"IHRC  .

وبالمقابل جاءت الإمارة - التي تعتبر إحدى أبرز المراكز المفضلة على الخارطة السياحية العالمية - في المرتبة السادسة عالميا ضمن قائمة تضم 46 من أهم الوجهات الدولية المتفردة في إنجاز نوعي.

 

 

 

ويؤكد ذلك مجددا نجاح البلاد في تطوير بنى تحتية حديثة ومرافق طبية متطورة تعزز مقوماتها التنافسية في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتقدمة للمسافرين القادمين لأغراض العلاج من مختلف أنحاء العالم .

 

 

 

 

 

يأتي نجاح دبي في الحفاظ على المرتبة الأولى عربيا نتيجة تسجيلها نقاطا عالية وفق المعايير الثلاثة الرئيسية لـ "المؤشر العالمي للسياحة الطبية" حيث جاءت خامسا في معيار جودة وخدمات مرافق الرعاية الصحية وسابعا في معيار الوجهة البيئية ..فيما تربعت على المركز الـ 13 في معيار صناعة السياحة العلاجية.

 

 

 

 

 

 

 

وجاء الإنجاز الأخير نتاج الجهود التي تبذلها حكومة دبي ممثلة في "هيئة الصحة بدبي"لتعزيز قطاع السياحة العلاجية وتفعيل دوره المحوري كإحدى الركائز الأساسية لإنجاح سياسة التنويع الاقتصادي ودفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة.

 

 

 

 

 

وخصصت دبي استثمارات ضخمة لبناء مستشفيات حديثة مزودة بأرقى المرافق الصحية والتجهيزات الطبية في الإمارة إلى جانب استقطاب نخبة الأطباء الدوليين من مختلف التخصصات.

 

 

 

 

 

في حين أصدرت هيئة الصحة بدبي خلال النصف الأول من العام الجاري 3397 ترخيصا لمنشآت صحية في الإمارة إلى جانب أنه تم افتتاح 45 منشأة صحية جديدة بالإضافة إلى مستشفى واحد و10 عيادات طبية عامة ومتخصصة خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الحالية.

 

 

 

كما تحتضن دبي 20 مركزا مرخصا ومتخصصا في الطب التقليدي والتكميلي والبديل" TCAM" حيث تقدم هذه المراكز مجتمعة 8 خدمات مدرجة ضمن "الطب التقليدي والتكميلي والبديل" بإشراف 234 اختصاصيا .. كما يعمل في الإمارة أيضا ما لا يقل عن 20 مركزا طبيا متخصصا تتم إدارته من قبل كفاءات بشرية عالية المستوى.

 

 

 

وقال مروان الملا المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي: تؤكد نتائج "المؤشر العالمي للسياحة الطبية" مرة أخرى مستوى جودة وكفاءة خدمات الرعاية الصحية التي تعزز تنافسية وجاذبية دبي كمركز عالمي رائد للرعاية الصحية المتكاملة.

 

 

 

وأكد أن دبي تواصل ترسيخ حضورها القوي كوجهة آمنة تتيح للسياح الدوليين القادمين من مختلف أنحاء العالم لأغراض العلاج والاستجمام فرصة مثالية للاستفادة من محفظة واسعة من الخدمات الموثوقة والمبتكرة والمصممة خصيصا لتحسين صحتهم وتعزيز جودة حياتهم.

 

 

 

وأوضح أن "صحة دبي " تقود الجهود الحثيثة لتعزيز ريادة دبي على خارطة السياحة العلاجية العالمية من خلال تعزيز ثقة المجتمع الدولي بالمقومات التنافسية العالية التي تتفرد بها الإمارة.

 

 

 

من جهته، قال محمد المهيري مدير إدارة السياحة الصحية في هيئة الصحة بدبي: "العديد من مرافق الرعاية الصحية من الأعضاء في مجموعة تجربة دبي الصحية، تقدم آراء طبية ثانية واستشارات عن بعد".

 

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