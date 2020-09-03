بمشاركة النجمة العالمية مونيكا بيلوتشي.. قنوات ART تنافس في المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا بفيلم "الرجل الذي باع ظهره"

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 05:22 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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تشارك قنوات راديو وتلفزيون العرب ART  في المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، في دورته ال ٧٧ التي تستمر من ٢ إلي ١٢ سبتمبر الجاري.


وتأتي مشاركة ART في المسابقة الرسمية "أوريزوني" يوم السبت المقبل ٥ سبتمبر، من خلال فيلم "الرجل الذي باع ظهره" الذي تشارك في إنتاجه، في ثاني تعاون لها مع المنتج حبيب عطية، بعد فيلم "بيك نعيش".
فيلم "الرجل الذي باع ظهره" سيناريو وإخراج كوثر بن هنية، بطولة يحيى مهايني، النجمة العالمية مونيكا بيلوتشي، ديا إليان، كوين دي بو.


الفيلم يرصد رحلة الشاب السوري، سام علي، المهاجر إلى لبنان، هربا من الحرب الدائرة في سوريا، يلتقي في أحد المعارض الفنية، ب"جيفري غودفرا" الفنان الأشهر، في مجال الفن المعاصر، ويتوصلا إلى اتفاق غريب من نوعه، بحيث يرسم على ظهر "سام" جاعلا منه عملا فنيا حيا، مقابل حصوله على فيزا للسفر للقاء حبيبته في بلجيكا.

يحصل العمل الفني المرسوم على ظهره شهرة كبيرة، ويقدر بمبالغ خيالية في مزادات سوق الفن، فيثير لعاب تجار التحف الفنية، وسخط ناشطي حقوق الإنسان، ليجد "سام" نفسه في مأزق، يحاول الخروج منه واستعادة حبيبته.


يذكر أن الفيلم شارك كمشروع في مرحلة التطوير خلال الدورة الثانية لمنطلق الجونة السينمائي الدولي.
بمشاركة النجمة العالمية مونيكا بيلوتشي.. قنوات ART تنافس في المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا بفيلم "الرجل الذي باع ظهره"
بمشاركة النجمة العالمية مونيكا بيلوتشي.. قنوات ART تنافس في المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا بفيلم "الرجل الذي باع ظهره"
بمشاركة النجمة العالمية مونيكا بيلوتشي.. قنوات ART تنافس في المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا بفيلم "الرجل الذي باع ظهره"
بمشاركة النجمة العالمية مونيكا بيلوتشي.. قنوات ART تنافس في المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا بفيلم "الرجل الذي باع ظهره"
بمشاركة النجمة العالمية مونيكا بيلوتشي.. قنوات ART تنافس في المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا بفيلم "الرجل الذي باع ظهره"
بمشاركة النجمة العالمية مونيكا بيلوتشي.. قنوات ART تنافس في المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا بفيلم "الرجل الذي باع ظهره"
بمشاركة النجمة العالمية مونيكا بيلوتشي.. قنوات ART تنافس في المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا بفيلم "الرجل الذي باع ظهره"
بمشاركة النجمة العالمية مونيكا بيلوتشي.. قنوات ART تنافس في المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا بفيلم "الرجل الذي باع ظهره"

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