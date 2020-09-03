الأنبا باخوم يجتمع مع كهنة وشمامسة منطقة الدلتا بالمحلة

اجتمع اليوم الخميس، صاحب النيافة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، مع الآباء الكهنة والشمامسة، وذلك بكنيسة القديسة تريزا بالمحلة.





شارك في الاجتماع، الأب جرجس أرمانيوس راعي كنيسة القديسة تريزا بالمحلة، والأب برنابا فانوس راعي كنيسة القديسة حنة والقديس بطرس، وراعي كنيسة السيدة العذراء بقويسنا، والأب بطرس إستيفان راعي كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بأشمون.





شارك أيضًا الشمامسة أسامة أنيس من كنيسة القديسة تريزا بالمحلة، والشماس ماهر أبادير من كنيسة القديسة حنة والقديس بطرس بطنطا، والشماس عادل جرجس من كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بأشمون.





بدأ الاجتماع بالصلاة الافتتاحية، أعقبها قيام الآباء الكهنة والشمامسة بعرض خبراتهم السابقة خلال الفترة الماضية الاستثنائية.





وتحدث نيافة الأنبا باخوم حول المشروع الرعوي للإيبارشية البطريركية للعام الجديد " كلمة الله"، بأركانها الثلاثة " تخلق - تحرر - ترسل".





كما تم أيضًا تحديد موعد افتتاح السنة الرعوية الجديدة لكنائس منطقة الدلتا، وذلك يوم الأحد الموافق الرابع من شهر أكتوبر المقبل بطنطا.





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كما زار غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم اسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك محاضرات الدورات التدريبية المكثفة في الحاسب الالي بكاتدرائية القيامة للأقباط الكاثوليك بمحطة الرمل بالإسكندرية، وذلك بحضور ٢٢ شاب وشابة ومسئوولة التدريب بمكتب دياكونيا مي صليب.





تأتي الدورات المكثفة في اطار سعى مكتب دياكونيا للتنمية التابع لبطريركية الأقباط الكاثوليك -الإيبارشية البطريركية- بالتشارك مع لجنة الشباب الايبارشي فى مجال تطوير الشباب وإيمانا بأهمية التدريب واكتساب الخبرات المختلفة، هذا وقد بدأت الدورة التدريبية يوم الاحد الموافق ٣٠من شهر اغسطس وتنتهي اليوم الخميس الموافق ٣ من سبتمبر في برامج (power point -excel - Word



