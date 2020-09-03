بهذه الطريقة.. منة فضالي تروج لفيلم "زنزانة 7"

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 05:12 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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روجت الفنانة منة فضالي، لفيلمها الجديد "زنزانة 7"، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشرت منه البوستر الدعائي للفيلم وعلقت عليه قائله: قريباً زنزانة 7.

فيلم "زنزانة 7" بطولة أحمد زاهر، ونضال الشافعى وعبير صبرى ومايا نصرى ومنة فضالى وإيهاب فهمى ومدحت تيخة  وأحمد التهامى وايمى إسلام مصطفى هريدى وأشرف عبد العزيز وأيمن كشك، ومن تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة.

والجدير ذكره أن منه فضالي شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "حب عمري" ، وحققت خلاله نجاحاً جماهيريا برفقة الفنان هيثم شاكر وباقي ابطال العمل.


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