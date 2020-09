بهذه الطريقة.. منة فضالي تروج لفيلم "زنزانة 7"

View this post on Instagram

قريبا فيلم زنزانه ٧ 📽 تاليف حسام موسي اخراج ابرام نشاءت بطوله النجوم احمد زاهر نضال الشافعي مايا نصري عبير صبري ايهاب فهمي احمد التهامي مدحت تيخه و العبده لله منه فضالي 😄 انتاج شركه الجذور الاستاذ ايمن يوسف 📽🙏🏼 شكرا شريف البويهي علي صوره الافيش 🙏🏼🌹 دعواتكم جميعا. #شجن #منه_فضالي 😉♥️