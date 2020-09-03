تصريحات أردوغان المستفزة بشأن التنقيب في المتوسط.. تعرف عليها

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 05:08 م
اردوغان
اردوغان
محمد مرسي
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"نأمل أن نسمع أخبارًا طيبة من البحر المتوسط قريبًا مثل أخبار البحر الأسود" وتمديد عمل سفينة التنقيب عن النفط، أوروتش ريس، والتي تجري عملياتها شرق المتوسط، حتى 12 سبتمبر الجاري.. تصريحات عنترية من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، زادت الوضع سوءا داخل المنطقة.

إستفزاز متواصل من "أردوغان" لدول أوروبا واليونان ومصر وذلك عن طريق اعلانه الاعتداء على موارد النفط والغاز بالبحر المتوسط حيث ووجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رسالة تحذيرية إلى جيرانه، اليونان وقبرص، بمواصلة أنقرة عمليات التنقيب في شرق المتوسط.

حالة من الإنقسام داخل تركيا عقب تلك التصريحات فهناك فريق يري ان المواجهة العسكرية مع قبرص أصبحت حتمية ولا مفر منها،وفريق أخر يري ان عمليات التنقيب والبحث عن البترول حق أصيل ومكتسب ولابد من الوقوف خلف الرئيس التركي.

ولكن أثينا تؤكد أن لها الحق في استغلال الموارد الطبيعية حول جزرها الواقعة بالقرب من الساحل التركي، ولكن أنقرة ترفض ذلك، معتبرة أن ذلك سيحرمها من عشرات آلاف الكيلومترات المربعة من البحر.

ومن جانبه فقد قال المتحدث باسم الحكومة اليونانية في وقت سابق أن الحوار مع تركيا "ليس ممكنا"، في ظل التهديدات ومحاولات الابتزاز والتحريض التي تمارسها، محذرا أنقرة من فرض عقوبات أوروبية عليها.

وشدد المتحدث باسم الحكومة اليونانية، على أن تركيا "تفتعل المشكلات في المنطقة، وتشكل عاملا لعدم الاستقرار شرقي البحر المتوسط".

وأضاف ان "الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات على تركيا إن لم تتوقف عن سياساتها التصعيدية".

الجدير بالذكر انه تتنازع البلدان العضوان في حلف شمال الأطلسي حول تقاسم احتياطيات الغاز المكتشفة في السنوات الأخيرة في شرق البحر المتوسط.

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تصريحات تركيا التنقيب البحر المتوسط أردوغان

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