نجم الأهلي يصل القاهرة بعد تجديد جواز سفره

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 05:06 م
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
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وصل المالي أليو ديانج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى مطار القاهرة منذ قليل، قادمًا من مالي عقب نهاية الإجازة التي حصل عليها اللاعب.

وكان ديانج قد حصل على إجازة من الجهاز الفني للنادي الأهلي، عقب مباراة الجونة للسفر إلى مالي لتجديد جواز السفر الخاص به.

وتسبب خطأ إداري في عودة ديانج من مالي حيث كان من المقرر عودته أمس الأربعاء إلا أن عدم قيام مسؤولي الأهلي بإرسال التأشيرة في موعدها تسبب في تأخر وصول اللاعب.

ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة مساء غد الجمعة على ستاد القاهرة الدولي بالجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 62 نقطة جمعهم من الفوز في 20 مباراة والتعادل في مباراتين فيما مُني بالخسارة في لقاء وحيد.



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