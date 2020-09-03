رئيس نابولي يحسم مصير كوليبالي

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 05:00 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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أعرب أوريليو دي لورينتيس رئيس نابولي الإيطالي عن مواقفة ناديه على بيع ثنائي الفريق السنغالي خاليدو كوليبالي والبولندي آركاديوز ميليك في حالة وصولهما عرضًا مناسبًا في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت تقارير صحفية إيطالية مؤخرًا إلى أن كوليبالي مطلوب من مانشستر سيتي الإنجليزي أما ميليك فهو على رادار كلا من بيوفنتوس وروما الإيطاليين.

وقال دي لورينتيس في تصريحات لوسائل الإعلام:"كوليبالي يمكن أن يرحل عن النادي. إذا قدم أحد الأندية عرضًا جيدًا، سنسمح له بالرحيل".

واختتم دي لورينتيس تصريحاته قائلاً :"نفس الشيء بالنسبة لأركاديوز ميليك، إذا قمنا ببيعهما فسنعرف كيفية استبدالهما".

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