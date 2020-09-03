الإمارات.. "خليفة الإنسانية" تنفذ إغاثة عاجلة لمتضرري فيضانات باكستان

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 04:48 م
بوابة الفجر
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تنفيذاً لتوجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ودعم  الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمتابعة مباشرة من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.. ستقوم المؤسسة بتنفيذ إغاثة عاجلة لمتضرري فيضانات جنوب باكستان، ومن المتوقع أن يصل عدد المستفيدين حسب الدراسة الأولية لنحو 75 ألف شخص في المناطق المتضررة.

 

وتأتي هذه المساعدات العاجلة التي تقوم بها مؤسسة خليفة الإنسانية لمد يد المساعدة وترجمة الدور الإنساني لدولة الإمارات واستمرار مبادراتها الإغاثية والتنموية في العديد من الدول الشقيقة والصديقة.

 

وقال مصدر مسؤول في المؤسسة إن المؤسسة وبتوجيهات من قيادتنا الرشيدة تقوم بالتنسيق مع سفارتنا في باكستان من أجل وضع خطة لتوزيع وإيصال المساعدات للمتضررين في أسرع وقت ممكن، وتشمل المساعدات العاجلة في المرحلة الأولى الأدوية والخيام والبطانيات وحليب الأطفال، وتستهدف المتضررين في مناطق إقليم السند الجنوبي، بسبب الفيضانات، التي غمرت أجزاء من الإقليم، خصوصاً المدن والبلدات القريبة من مجرى نهر السند.

 

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