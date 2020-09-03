أبرزها مدة بقائه في الجسم.. حقائق جديدة عن فيروس كورونا

فيروس كورونا الذي حير العلماء بمختلف دول العالم، من أجل إكتشاف حقيقته أو التوصل الي علاج له بالرغم من تمكنه من إيقاع العديد من الوفيات وملايين المصابين علي مستوي العالم، الا انه ما يذال الي الأن لغز غير مفهوم.





الاف الوفيات وملايين المصابين دون علاج فعال الي الأن، او معلومات حقيقية يمكن من خلالها العلماء إنتاج لقاء مؤثر، وبالرغم من ذلك الا ان منظمة الصحة العالمية توصلت الي مجموعة من الحقائق الجديدة حول الفيروس.





وفيما يلي نرصد أبرز تلك المعلومات ورصد إمكانية التوصل الي لقاح فعال للتخلص من ذلك الفيروس..





1- في السابق لم يعرف العلماء كيفية انتقال المادة الوراثية من الحويصلات إلى السائل في الخلية، حيث تقوم جزيئات الفيروس بالتضاعف ولكن خلال الأيان القليلة الماضية تمكن العلماء من إكتشاف طريقة تكاثر الفيروس بعد اختراقه خلية الشخص المصاب، والتي يمكن أن يتم استهدافها بالعلاج، حيث أصبح معروفًا أنه بعد أن يهاجم الفيروس الخلية،ينتج حويصلات تحتوي على مادته الوراثية.





2- أثبتت الدراسات أن الأشخاص الذين حقنوا بلقاحات ضد فيروسات أخرى، تقل لديهم فرص العدوى أو المضاعفات الخطيرة لدى الإصابة بالمرض.





3-نشرت دورية JAMA تقريرًا يشير إلى أن مرضى الفيروس الجديد، الذين لا تظهر عليهم أعراض، لديهم كمية كبيرة من الأحمال الفيروسية، في الأنف والحلق والرئة، والتي تقل كميتها بشكل أبطأ، من المرضى الذين تظهر عليهم الأعراض.





4- أطلق العديد من العلماء حول العالم تحزيرات مشددة إلى ضرورة الاستعداد لمواجهة فيروسات وأوبئة لاحقة.





5- أثبتت البحوث ان أكثر من 26 مليونا وعشرة آلاف شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم كما توفي 861770 جراء الفيروس.



