وكيل زراعة الفيوم يعقد اجتماعا لمديري الادارات الزراعية والتعاون



وأيضا حماية الأراضي هي مسؤلية اي مهندس زراعي سواء كان يعمل بالحماية أو أي قسم آخر.



وأشاد وكيل الوزاره على أهمية ملف التصالح الذي سيؤدي إلى ضبط منظومة التنمية العمرانية وتقليل حجم العشوائيات والإزالات والارتقاء بمستوى الخدمات بالمدن والأحياء.



كما جدد مناشدته للمواطنين بإستغلال تلك الفترة والتوجه إلى مقرات المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء وسداد جدية التصالح 25% طبقًا لأحكام القانون لتقنين أوضاعهم.



وقال أنه في اطار توجه الوزارة للتحول الرقمي ستقوم بحصر اي حالة تعدي ومتابعة آداء العاملين على حماية الاراضي بشكل الكتروني من خلال منظومة التغيرات المكانية التي أنشأتها الدولة المصرية.



شدد على مسؤولية الأدارات عن حصر الاصول التابعة للمديرية لإعادة استغلالها والاستفادة منها كما شدد أيضا على أهمية تطوير منظومة الري وسرعة الانجاز فيه بإعتباره في مقدمة اولويات الحكومة في المرحلة الحالية.



وجه بضرورة توفير كافة الاسمدة والتقاوي للفلاحين ومتابعة المبيدات وتنفيذ حملات مستمرة لمواجهة الغش في مستلزمات الإنتاج.



وأكد على أهمية حصر مراكز تجميع الالبان وتطويرها والتنسيق بشأنها مع كافة الجهات المعنية ومتابعة المشروع القومي لاحياء البتلو وكذلك تراخيص مزارع الدواجن والماشية، كما اكد على ضرورة حصر الزراعات ومواجهة اي آفة قد تؤثر على الإنتاج النباتي.



وايضا حصر كل الأصول التابعة لوزارة الزراعة المستغله والغير مستغلة (البحوث الزراعية - قطاع الانتاج - الزراعه الآلية - تحسين الأراض - الثروة السمكية).



وأشار بتوفير تقاوي البرسيم والقمح وتوعية المزارعين بالقيم بعمليات التقليم بصد الانتهاء من جمع الثمار في أشجار المانجو واستخدام المبيدات اللازمة للمكافحة.



كما شدد بحظر دخول الموظفين والمواطنين لديوان عام المديرية بدون ارتداء الكمامة، وعلى جميع العاملين بالمديرية والإدارات التابعة لها الالتزام بتنفيذ القرار بكل دقة وحزم وفى حالة المخالفة يتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المسؤول عن تلك المخالفة.



يأتي ذلك في إطار الاجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبناءا على تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حول الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد للفترة القادمة والذي جاء من بينها ارتداء الكمامة في الأماكن العامة أو التجمعات.



عقد الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، اليوم الخميس، بقاعة الاجتماعات بالمديرية اجتماعا لمديري الادارات الزراعية والتعاون بالمحافظة بحضور المهندس محمود حسن مدير عام الشئون الزراعية بالمديرية والمهندس علي مسعد مدير عام حماية الاراضى والمهندس عزت قنديل مدير عام التعاون الزراعي بالفيوم ورؤساء الادارات بالمديرية، لمناقشة ماتم في اجتماع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أمس الأربعاء.بدأ النقاش بحماية الأراضي وجه بمنع التعدي على الأراضي الزراعية تنفيذا لتكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتصدى لذلك بكل حزم وصرامة مع وضع كل امكانيات المديرية لازالة كافة التعديات في مهدها مشيرا إلى ان الرقعة الزراعية خط احمر ويجب الحفاظ عليها من اي تعدي لاهميتها القصوى في توفير احتياجات المواطنين من الغذاء.