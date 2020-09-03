محافظة الدقهلية تكرم الطلاب المتفوقين والمتميزين بالشهادات الأزهرية أبناء المحافظة لعام 2020

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 04:51 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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شهد اللواء عبد القادر النورى السكرتير العام لمحافظة الدقهلية، نائبا عن محافظ الإقليم، والشيخ على خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وفضيلة الدكتور سيد جنيدى وكيل الوزارة رئيس المنطقة الازهرية بالدقهلية، وقيادات المعاهد الازهرية، حفل تكريم ازائل الشهادة الأزهرية.

حيث تم تكريم 53 طالب وطالبه من أوائل الشهادة الأزهرية في مراحلها المختلفة من الابتدائية حتى الثانوية الازهرية بقسميها العلمى والأدبي.

وكان حقق اربعه طلاب من ابناء الدقهلية المراكز الاولى على مستوى الجمهورية بالثانوية الازهرية وايضا طلاب اوائل التعليم النوعى بمعاهد القراءات بمنحهم شهادات التقدير ودروع التميز اضافه الى مكافآت مالية، كما تم تكريم احد مدرسى الازهر من ذوى الهمم والذى من المقرر ان يشارك فى أولمبياد اليابان فى كمال الأجسام.

وخلال الحفل، القى سكرتير عام المحافظة كلمه الحفل نيابه عن محافظ الدقهلية نقل لحضور الحفل تحيات وتمنيات وتهنئة المحافظ للطلاب المتفوقين واسرهم، واضاف حرص المحافظة بكامل اجهزتها على دعم وتشجيع المتفوقين والمتميزين والموهوبين، وتقديم كل اوجه الرعاية لهم.

قال "وفى بداية كلمتى أود أن أهنئ من القلب جميع أبنائى وبناتى المتفوقين فى جميع المراحل التعليمية الازهرية، وأهنئ معهم اسرهم جميعا على جهدهم المتميز الذى اسفر عن تلك الصورة المشرفه التى صنعها ابنائهم بفضل جهدهم وصبرهم ومثابرتهم معهم فى مراحل الدراسة المختلفه ليحققوا التفوق والتميز، فهنيئا لاولياء الامور اباء وامهات وعائلات هذه النماذج المتميزة، فالابناء هم حملة مشاعل المستقبل".

وأضاف فى هذا المقام لا يفوتنى التأكيد على ان الأزهر برجاله وعلمائه ومعاهده الدراسية منذ نشأته وحتى الان وسيظل منارة للعلم والمعرفة محافظا على القيم والمبادئ والاخلاق القويمه التى أرستها رسالات السماء وجاءت بها الرسل والانبياء وكان خاتمهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

كما اضاف، شكرى وتقديرى وامتنانى لجميع القائمين على العملية التعليمية بالازهر الشريف بالقطاعات المختلفة ونخص بالذكر قطاع المنطقه الازهرية بالدقهلية.

جاء الحفل، فى إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ببناء الانسان وتقديم الدعم للموهوبين والمتميزين بالمحافظات المصرية.

محافظة الدقهلية تكرم الطلاب المتفوقين والمتميزين بالشهادات الأزهرية أبناء المحافظة لعام 2020
محافظة الدقهلية تكرم الطلاب المتفوقين والمتميزين بالشهادات الأزهرية أبناء المحافظة لعام 2020
محافظة الدقهلية تكرم الطلاب المتفوقين والمتميزين بالشهادات الأزهرية أبناء المحافظة لعام 2020
محافظة الدقهلية تكرم الطلاب المتفوقين والمتميزين بالشهادات الأزهرية أبناء المحافظة لعام 2020
محافظة الدقهلية تكرم الطلاب المتفوقين والمتميزين بالشهادات الأزهرية أبناء المحافظة لعام 2020
محافظة الدقهلية تكرم الطلاب المتفوقين والمتميزين بالشهادات الأزهرية أبناء المحافظة لعام 2020
محافظة الدقهلية تكرم الطلاب المتفوقين والمتميزين بالشهادات الأزهرية أبناء المحافظة لعام 2020
محافظة الدقهلية تكرم الطلاب المتفوقين والمتميزين بالشهادات الأزهرية أبناء المحافظة لعام 2020
محافظة الدقهلية تكرم الطلاب المتفوقين والمتميزين بالشهادات الأزهرية أبناء المحافظة لعام 2020
محافظة الدقهلية تكرم الطلاب المتفوقين والمتميزين بالشهادات الأزهرية أبناء المحافظة لعام 2020
محافظة الدقهلية تكرم الطلاب المتفوقين والمتميزين بالشهادات الأزهرية أبناء المحافظة لعام 2020
محافظة الدقهلية تكرم الطلاب المتفوقين والمتميزين بالشهادات الأزهرية أبناء المحافظة لعام 2020
محافظة الدقهلية تكرم الطلاب المتفوقين والمتميزين بالشهادات الأزهرية أبناء المحافظة لعام 2020
محافظة الدقهلية تكرم الطلاب المتفوقين والمتميزين بالشهادات الأزهرية أبناء المحافظة لعام 2020

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