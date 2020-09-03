ديانا هشام على عربيتها وسط الجمهور في أحدث جلسات تصوير لها

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 04:47 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
شاركت الفنانة ديانا هشام، صورة من أحدث جلسات تصوير لها وهي جالسة على سيارتها في أحد الشوارع وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "هشام"، بتيشيرت وبنطلون وميك أب هادئ وكتبت تعليقا على الصورة قائلة: "ابقى بسيطا" وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "شيلي رجلك من على العربية"، و"سكر"، و"وحشتيني".

يذكر أن آخر أعمال ديانا هشام، مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "حب عمري" مع الفنان هيثم شاكر والفنانة سهر الصايغ والفنان محمد عادل والفنانة منة فضالي والفنانة أماني كمال والمسلسل من إخراج عبد العزيز حشاد وتأليف فداء الشندويلي.
ديانا هشام على عربيتها وسط الجمهور في أحدث جلسات تصوير لها
ديانا هشام على عربيتها وسط الجمهور في أحدث جلسات تصوير لها

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ديانا هشام الفجر أخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

اندلاع حريق ضخم بمصنع يضم عناصر لميليشيات السراج في ليبيا

منذ حوالي 7 ساعات

الصحة عن كورونا: لم نصل لمرحلة التفشي.. وتباين الأعداد ظاهرة عالمية

منذ أقل من ساعتين

"300 ألف جنيه مكافأة ومعاش شهري لوالده".. هدية تركي آل الشيخ إلى "بائع الفريسكا"

منذ يوم

ميسي يعود لتدريبات برشلونة غدا

منذ حوالي 6 ساعات

أمطار رعدية على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الـ72 ساعة المقبلة

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجأة بشأن انضمام أيوب الكعبي إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مكافحة كورونا تكشف بشرى سارة عن الموجة الثانية (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

الكشف عن تفاصيل جديدة في أزمة كهربا داخل الأهلي

منذ ساعة و 9 دقيقة

أول ظهور لـ"كهربا" في الأهلي بعد الأزمة

منذ ساعة

الزمالك يُنافس الأهلي على ضم نجم الدوري المصري

منذ حوالي 5 ساعات

الأرصاد: نشهد فترة تقلبات جوية.. وسقوط أمطار على هذه المناطق (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

أول قرار من وليد سليمان بعد أزمة الشناوي وكهربا في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

جاريث بيل يفاجئ ريال مدريد بتصريح جديد

منذ حوالي 5 ساعات

حقيقة خلاف فايلر والأهلي بسبب أزارو

منذ ساعتين و 8 دقيقة

الخطيب يرفض الجلوس مع كهربا

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة مدوية.. كهربا قد يرحل عن الأهلي نهاية الموسم

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

منة فضالي بملابس فورمال في كواليس مسلسل "حب عمري"

شاهد.. منة فضالي تروج لمسلسلها الجديد "حب عمري"

بالأبيض والأسود.. منة فضالي في جلسة تصوير جديدة

بإطلالة صعيدية .. منة فضالي في أحدث ظهور لها

منة فضالي برفقة سهر الصايغ من كواليس مسلسلهما الجديد "حب عمري"

"يخربيت جمالك".. هكذا تغزل الجمهور في أحدث ظهور لـ منة فضالي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:30 م

الكشف عن تفاصيل جديدة في أزمة كهربا داخل الأهلي

الصحة عن كورونا: لم نصل لمرحلة التفشي.. وتباين الأعداد ظاهرة عالمية

03:42 م

مفاجأة بشأن انضمام أيوب الكعبي إلى الأهلي

02:02 م

مفاجأة مدوية.. كهربا قد يرحل عن الأهلي نهاية الموسم

04:01 م

أول قرار من وليد سليمان بعد أزمة الشناوي وكهربا في الأهلي

12:48 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب