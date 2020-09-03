تعرف على شروط الحصول على منح الجامعات الأهلية الجديدة

مجموعة من المنح أعلنت عنها الجامعات الأهلية بجمهورية مصر العربية بجامعات "الملك سلمان، والجلالة، والعلمين الجديدة" للطلاب المستحقين بالإضافة الي إعلان البنك الأهلي تقديم منح للطلاب ومنح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وفقا لعدد من الشروط والتي يجب ان تتوافر في الطلاب الملتحقين.





وفيما يلي نرصد ابرز المنح المقدمة وأهم الشروط التي يجب توافرها في الطلاب كما يلي..





أولا: منح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

حيث أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن تقديم 100 منحة للطلاب المتفوقين في الثانوية العامة والمقبولين في الجامعات المصرية الأهلية وفقا لعدد من الشروط والتي تتمثل في الأتي..





1- بعد إعلان نتيجة اختبارات القبول، يتقدم الطلاب المستوفون للشروط بطلب للحصول على منحة، وذلك قبل بداية شهر أكتوبر 2020، في مقر الجامعة التي تم قبوله نهائيا بها للدراسة بها.





2- أن يكون الطالب مصريًا.

3- ان يحصل على المنحة الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة فقط.

4- يتم ترتيب الطلاب المتقدمين بطلبات الحصول على منحة، في الجامعات الثلاثة، طبقا لمجموع الثانوية العامة لكل شعبة على حدة.

5- يتم توزيع المنح على الطلاب المتقدمين بطلبات الحصول على المنحة، طبقا لعدد التخصصات المطروحة في كل جامعة.

6- في حالة تساوي درجات الطلاب المتقدمين، تعطى الأفضلية للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، والطلاب المتفوقين رياضيا، بعد تقديم شهادات موثقة تفيد ذلك.

7- يستمر الطالب الحاصل على منحة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الحصول على المنحة سنويا، شريطة أن يظل متفوقا في دراسته، ولا يقل مجموعه التراكمي عن 3.80، وتتوقف المنحة للطالب الذي يحصل على مجموع تراكمي أقل من ذلك.





ثانيا: منح البنك الأهلي المصري:

أعلن البنك الأهلي المصري عن عدة منح للطلاب المتقدمين للبرامج التالية بنسبة قد تصل إلى 100%، على أن يستمر هذا الدعم طالما يتقدم الطالب في دراسته بشكل جيد.





وجاء البرامج الدراسية التي سيتم تخصيص المنح لها على النحو التالي:





أولا.. جامعة الملك سلمان الدولية

▪برنامج تكنولوجيا صناعة خطوط الانتاج

▪برنامج تكنولوجيا صناعة الاجهزة الدقيقة

▪برنامج هندسة الحاسب (الحوسبة السحابية - الحوسبة عالية الأداء - أمن الحاسبات)

▪برنامج هندسة الطاقة

▪برنامج هندسة المياه والبيئة

▪برنامج بيولوجيا الأحياء المائية

▪برنامج الإنتاج النباتي في المناطق الصحراوية

▪ برنامج إدارة الفنادق والمنتجعات

▪برنامج الاستثمار والتمويل





ثانيا.. جامعة الجلالة

▪برنامج التمريض

▪برنامج تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية

▪ برنامج تكنولوجيا الأغذية

▪ برنامج هندسة المواد والتصنيع

▪ برنامج علوم وتكنولوجيا النانو

▪ برنامج تصميم الوسائط الرقمية والمرئية.

▪ برنامج ادارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد.





ثالثا.. جامعة العلمين الدولية:-

▪ برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي.

▪ برنامج العمارة البيئية وتكنولوجيا البناء.

▪برنامج علوم الحاسب (تحليل البيانات الضخمة - الرؤية بالحاسب - هندسة البرمجيات).

▪برنامج التسويق.

▪برنامج تصميم الأثاث.





وجاءت شروط الحصول على منحة البنك الأهلي المصري على النحو الآتي:

1- بعد إعلان نتيجة اختبارات القبول، يتقدم الطلاب المستوفون للشروط بطلب للحصول على منحة، وذلك قبل بداية شهر أكتوبر 2020، في مقر الجامعة التي تم قبوله نهائيا للدراسة بها.

2- أن يكون الطالب مصريًا.

3- يتم ترتيب الطلاب المتقدمين بطلب للحصول على منحة، طبقا للمجموع الاعتباري الحاصلين عليه في كل تخصص من التخصصات التي تم ذكرها.

4- يحصل على المنحة 15% من الطلاب في كل تخصص من التخصصات الموضحة بعاليه، موزعة على ثلاثة شرائح (شريطة التقدم بطلب للحصول على المنحة)، وتم تقسيم الشرائح على النحو التالي:





الشريحة الأولى يحصل على منحة كاملة 5% من الطلاب، الحاصلين على أعلى درجات في المجموع الاعتباري للقبول في كل تخصص.

الشريحة الثانية يحصل 5% من الطلاب التاليين في درجات المجموع الاعتباري على نصف منحة.

الشريحة الثالثة يحصل على نسبة 5% من الطلاب التالين في درجات المجموع الاعتباري على ربع منحة.

5- في حالة تساوي درجات الطلاب المتقدمين للحصول على منحة، تعطى الأفضلية للطلاب الذين درسوا في مدارس حكومية أو مدراس تجريبية أو مدارس STEM، ويلي ذلك الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، والطلاب المتفوقين رياضيا (بعد تقديم شهادات موثقة).





6-يستمر الطالب الحاصل على منحة البنك الأهلي المصري في الحصول على المنحة سنويا، شريطة أن يظل متفوقا في دراسته، ولا يقل مجموعه التراكمي عن 3.80، 3.60،3.40 (للشرائح الثلاثة)، ليحصل على منحة كاملة، نصف منحة، ربع منحة على التوالي، ويجوز أن ينتقل من شريحة للأخرى، وتتوقف المنحة للطالب الذي يحصل على مجموع تراكمي أقل من الحد الأدنى وهو 3.40.





ثالثا: منح تطرحها الجامعات:-

تقدم كل جامعة أهلية منح للطلاب المتفوقين الذين لم يحصلوا على المنح بعالية، ولكن ظروفهم الاجتماعية تستدعى مساعدتهم في تكاليف الدراسة.

وجاءت شروط الحصول على منحة الجامعة على النحو التالي:

1- يتقدم الطالب بطلب للحصول على المنحة في حالة وجود ظروف تمنعه من تحمل نفقات الدراسة، مثل فقدان ولى الأمر خلال الدراسة وعدم قدرة من يعوله على دعمه، شريطة نجاح الطالب في كل المقررات الدراسية حتى تاريخ طلب المنحة.

2- يتم فحص كل حالة على حدة من خلال المرشد الأكاديمي للطالب وتقديم تقرير برأيه في مدى أحقية الطالب في الحصول على المنحة.