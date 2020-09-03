صادرات مصر الزراعية تتجاوز الـ 4 مليون طن لأول مرة

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 05:03 م
بوابة الفجر
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أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 4 مليون طن خلال الفترة من الأول من يناير 2020 وحتى 2 سبتمبر الحالي.

حيث بلغت 4 مليون و45 ألف و187 طن من المنتجات الزراعية رغم ظروف تفشي جائحة كورونا في العالم وارتباك حركة النقل الدولى 

 وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، عنب، رمان، ثوم، مانجو، فراولة، الفاصوليا، جوافة، خيار، الفلفل، باذنجان.

وأضاف القصير  أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليون و394 ألف 577 طن ، بالإضافة إلي تصدير 675 ألف و118 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 302 ألف و45 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل العنب المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 136 ألف و40 طن، في حين احتل الثوم على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 33 ألف و 252 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الفراولة على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 20 الف و761 طن ، بينما احتلت صادرات مصر من الرمان على المركز السابع بإجمالي 18 ألف و526 طن، يليها في المركز الثامن الفاصوليا بإجمالي 15 الف و 623 طن، بينما حصلت المانجو على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 13 الف و473 طن، بينما حصلت الجوافة على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 4756 طن ، وحصل الخيار على المركز الحادي عشر بإجمالي 3040 طن، وحصل الفلفل على المركز الثاني عشر بإجمالي 2423 طن، وحصل الباذنجان على المركز الأخير بإجمالي 1081 طن.

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