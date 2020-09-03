البورصة الأمريكية تخسر المستويات القياسية في المستهل

خسرت مؤشرات البورصة الأمريكية المستويات القياسية التى حققتها خلال أخر جلستين في مستهل التعاملات اليوم الخميس.









وقادت أسهم التكنولوجيا خسائر البورصة الأمريكية بقيادة سهم آبل الذي تراجع بأكثر من 2 بالمائة.





وجاء هبوط "وول ستريت" اليوم بعد تسجيل "ستاندرد آند بورز" و"ناسداك" مستويات قياسية جديدة بالأمس، كما ربح "داو جونز" أكثر من 450 نقطة.





وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع عجز الميزان التجاري في الولايات المتحدة بنحو 19 بالمائة خلال يوليو/تموز، كما تراجعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية بأكثر من التوقعات.





وبحلول الساعة 1:32 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر "داو جونز" بنحو 0.1 بالمائة إلى29067.1 نقطة.





وهبط مؤشر "ستاندرد آند بورز" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.5 بالمائة إلى 356.5 نقطة، وانخفض "ناسداك" التكنولوجي بنحو 1.4 بالمائة إلى 11890.3 نقطة.





وخلال نفس الفترة، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 92.89.