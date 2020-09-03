جمارك الإسكندرية تفرج عن سيارات بـ 5.4 مليار جنيه في أغسطس





أكد السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أن إجمالي قيمة رسائل السيارات وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال أغسطس الماضي، وهو الشهر العشرين لتطبيق «زيرو جمارك» على السيارات ذات المنشأ الأوروبي، بلغت نحو ٥ مليارات و٤٦٦ مليون جنيه، تم تحصيل مليار و٤٠٧ ملايين جنيه ضرائب ورسوم عنها.









جاء ذلك في تقرير تلقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية، تضَّمن الإشارة إلى الإفراج عن ١٤ ألفًا و٣٩٥ سيارة ملاكي بمختلف الموديلات بجمارك الإسكندرية، تبلغ قيمتها حوالي ٣ مليارات و٦٥٦ مليون جنيه خلال شهر أغسطس الماضي، وتم تحصيل نحو ٩٧٤ مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها.





قال رئيس مصلحة الجمارك، إن عددًا كبيرًا من سيارات الملاكي استفاد من مزايا اتفاقيات الشراكة الأوروبية، والشراكة التركية، واتفاقية أغادير، واتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، واتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول «تجمع الميركسور»، واتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول «الأفتا» خلال شهر أغسطس الماضي؛ وتم إعفاؤها من سداد أكثر من مليار و٥٤٦ مليون جنيه.

أشار إلى إفراج الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية، عن ١٢٢٠ سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرارًا زراعيًا بقيمة ٨٧٤ مليون جنيه خلال أغسطس الماضي، وتم تحصيل ١٦٩ مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها، واستفادت أيضًا من اتفاقيات الشراكة الأوروبية والشراكة التركية، واتفاقية أغادير واتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، واتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول «تجمع الميركسور»، واتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول «الأفتا»؛ ليتم إعفاؤها من سداد نحو ٥٥ مليون جنيه.





أضاف أن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية أفرجت عن ٧٩٩ رسالة قطع غيار سيارات خلال أغسطس الماضي بقيمة بلغت ٩٣٦ مليون جنيه، وتم تحصيل ضرائب ورسوم جمركية بقيمة نحو ٩٢ مليون جنيه، واستفادت أيضًا من اتفاقيات الشراكة الأوروبية، والشراكة التركية، واتفاقية أغادير، واتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، واتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول «تجمع الميركسور»، واتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول «الأفتا»؛ ليتم إعفاؤها من سداد نحو ١٨ مليون جنيه.