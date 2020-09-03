أحمد زاهر يطرح البرومو الرسمي لفيلم "زنزانة 7"

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 04:02 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شارك الفنان أحمد زاهر البرومو الرسمي لفيلم "زنزانة7" ، والمقرر عرضه بجميع دور العرض السينمائي الفترة المقبلة، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "الفيسبوك".

 

وعلق قائلاً : بسم الله توكلنا علي الله البرومو الرسمي لفيلم #زنزانه_٧ يوم ١٦/٩ في جميع دور العرض السينمائي في مصر و يوم ١٧/٩ في في كل الوطن العربي يارب .

 

فيلم "زنزانة 7" بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعى وعبير صبرى ومايا نصرى ومنة فضالى وإيهاب فهمى ومدحت تيخة  وأحمد التهامى وايمى إسلام مصطفى هريدى وأشرف عبد العزيز وأيمن كشك، ومن تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة ولم يتم تحديد موعد طرحه فى دور العرض.

 

والجدير ذكره أن أحمد زاهر شارة في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "البرنس"، وحقق خلاله نجاحاً جماهيرياً ، بمشاركة ابطال العمل منهم محمد رمضان ، نجلاء بدر ، نور اللبنانية وآخرين.

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