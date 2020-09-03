وزارة العدل تكرم المتميزين من شباب الجهات والهيئات القضائية (صور)

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 04:00 م
التكريم
التكريم
مـروة هيـكل
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شهد المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم الخميس، تكريم المتميزين من شباب أعضاء الجهات والهيئات القضائية، بحضور أعضاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وأعضاء المجالس لكل جهة وهيئة قضائية، ولفيف من قياداتها، في حفل أقيم بفندق الماسة بمدينة نصر.

واستهل الوزير كلمته بنقل تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لجميع أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وتمنياته بدوام التفوق والتميز مستعرضًا ما وجه به سيادته نحو تكريم الشباب الأكثر تميزًا تحقيقًا لاستراتيجية الدولة في بناء المواطن المصري وتعزيز الاستثمار في البشر.

وخلال المراسم أشار وزير العدل إلى سعي الوزارة في دعم أعضاء الجهات والهيئات القضائية بالمعلومات القانونية بمختلف مصادرها، عبر وسائط مبتكره تتماشى مع سياسة التحول الرقمي التي تشهدها البلاد، والتأهيل المستمر للقاضي، من خلال دورات متخصصة على أعلى المستويات ؛ ليكونوا قاطرة التطوير والانجاز المنشودين.

واختتم الوزير كلمته بتجديد التهنئة للأعضاء المكرمين متمنيًا أن يكونوا قدوة لزملائهم، وأن يصبح التكريم مناسبة سنوية تجمع القيادات الواعية بالشباب المتميز من أجل استمرار التطوير والإنجاز والإبداع، في ظل قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

شهد الحفل توزيع شهادات تقدير على المتميزين من شباب الجهات والهيئات القضائية.
وزارة العدل تكرم المتميزين من شباب الجهات والهيئات القضائية (صور)
وزارة العدل تكرم المتميزين من شباب الجهات والهيئات القضائية (صور)
وزارة العدل تكرم المتميزين من شباب الجهات والهيئات القضائية (صور)
وزارة العدل تكرم المتميزين من شباب الجهات والهيئات القضائية (صور)
وزارة العدل تكرم المتميزين من شباب الجهات والهيئات القضائية (صور)
وزارة العدل تكرم المتميزين من شباب الجهات والهيئات القضائية (صور)
وزارة العدل تكرم المتميزين من شباب الجهات والهيئات القضائية (صور)
وزارة العدل تكرم المتميزين من شباب الجهات والهيئات القضائية (صور)
وزارة العدل تكرم المتميزين من شباب الجهات والهيئات القضائية (صور)
وزارة العدل تكرم المتميزين من شباب الجهات والهيئات القضائية (صور)
وزارة العدل تكرم المتميزين من شباب الجهات والهيئات القضائية (صور)
وزارة العدل تكرم المتميزين من شباب الجهات والهيئات القضائية (صور)
وزارة العدل تكرم المتميزين من شباب الجهات والهيئات القضائية (صور)
وزارة العدل تكرم المتميزين من شباب الجهات والهيئات القضائية (صور)
وزارة العدل تكرم المتميزين من شباب الجهات والهيئات القضائية (صور)
وزارة العدل تكرم المتميزين من شباب الجهات والهيئات القضائية (صور)
وزارة العدل تكرم المتميزين من شباب الجهات والهيئات القضائية (صور)
وزارة العدل تكرم المتميزين من شباب الجهات والهيئات القضائية (صور)
وزارة العدل تكرم المتميزين من شباب الجهات والهيئات القضائية (صور)
وزارة العدل تكرم المتميزين من شباب الجهات والهيئات القضائية (صور)
وزارة العدل تكرم المتميزين من شباب الجهات والهيئات القضائية (صور)
وزارة العدل تكرم المتميزين من شباب الجهات والهيئات القضائية (صور)
وزارة العدل تكرم المتميزين من شباب الجهات والهيئات القضائية (صور)
وزارة العدل تكرم المتميزين من شباب الجهات والهيئات القضائية (صور)
وزارة العدل تكرم المتميزين من شباب الجهات والهيئات القضائية (صور)
وزارة العدل تكرم المتميزين من شباب الجهات والهيئات القضائية (صور)
وزارة العدل تكرم المتميزين من شباب الجهات والهيئات القضائية (صور)
وزارة العدل تكرم المتميزين من شباب الجهات والهيئات القضائية (صور)
وزارة العدل تكرم المتميزين من شباب الجهات والهيئات القضائية (صور)
وزارة العدل تكرم المتميزين من شباب الجهات والهيئات القضائية (صور)
وزارة العدل تكرم المتميزين من شباب الجهات والهيئات القضائية (صور)
وزارة العدل تكرم المتميزين من شباب الجهات والهيئات القضائية (صور)
وزارة العدل تكرم المتميزين من شباب الجهات والهيئات القضائية (صور)
وزارة العدل تكرم المتميزين من شباب الجهات والهيئات القضائية (صور)
وزارة العدل تكرم المتميزين من شباب الجهات والهيئات القضائية (صور)
وزارة العدل تكرم المتميزين من شباب الجهات والهيئات القضائية (صور)
وزارة العدل تكرم المتميزين من شباب الجهات والهيئات القضائية (صور)
وزارة العدل تكرم المتميزين من شباب الجهات والهيئات القضائية (صور)
وزارة العدل تكرم المتميزين من شباب الجهات والهيئات القضائية (صور)
وزارة العدل تكرم المتميزين من شباب الجهات والهيئات القضائية (صور)

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شباب الهيئات القضائية المتميزين العدل

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