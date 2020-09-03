محافظ القليوبية يشن حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالخصوص

شن اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الخميس، حملة مكبرة لإزالة أسوار وجمالونات ومبان خرسانية على مساحه 10700م2، جميعها بالمسلحات الخرسانية على أرض وقف (كلهز خاتون)، بمدينة الخصوص.





وتابع المحافظ، إزالة لأدوار برج مخالف، قيد الارتفاع، وبدون ترخيص على مساحه 900م2 بشارع ترعة النحاس ببهتيم بحي شرق شبرا الخيمة، كما تابع إزالة طابقين ببرج بشارع 10 بحي الفيلات بمدينة بنها، واستكمال إزالة 6 طوابق من برجين أخرين بالمدينة، بشارع امتداد قسم أول بنها، وشارع امتداد الكوبري.





وكما تابع المحافظ بنفسه أعمال الإزالة التي تجرى للمباني المخالفة، ووجه بسرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال الإزالة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتأمين المارة مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة والتصدي بكل قوة وحزم ضد محاولات البناء المخالفة بدون ترخيص.





وشارك في الجولة، سمير حماد نائب المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام المساعد، والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة، واللواء نادر سعيد رئيس مجلس مدينه الخصوص، والمهندس على عبد الستار رئيس مدينة بنها، واللواء أحمد السيد نائب مدير الأمن لقطاع جنوب، واللواء حسن نصار مساعد مدير الأمن لفرقه الخانكة، والعميد أسامة ندا مأمور قسم الخصوص.





وناشد المحافظ المواطنين، عدم الشروع في البناء المخالف بدون ترخيص، مؤكداً أنه لن يتم إغفال أي تجاوزات، ويجرى المرور على كافة الشوارع والأحياء والقرى والمراكز، لرصد أية مخالفات وتنفيذ إزالات فورية للمباني المخالفة.



