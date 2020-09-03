وزير الخارجية يكشف تفاصيل اجتماعه مع ممثل الاتحاد الأوروبي

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 03:56 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن الاتحاد الأوربي يعتبر الشريك الأول لمصر تجاريا واستثماريا، موضحا أنه تناول مع ممثل السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي كافة أوجه التعاون الثنائية بين مصر والمفوضية الأوروبية.

وأشار "شكري"، خلال مؤتمر صحفي مع ممثل السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أنه تم استعراض الوضع الإقليمي، والتحديات التي تواجه مصر والاتحاد الأوروبي، وأهمية استمرار التعاون لمواجهة هذه التحديات.

ونشر السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، عبر حسابه على تويتر، صورا من لقاء وزير الخارجية سامح شكرى، مع جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبى، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فى قصر التحرير بالقاهرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير الخارجية سامح شكري بوابة الفجر الفجر الاتحاد الأوروبي أخبار مصر

أخبار تهمك

الأهلي يتابع حالة طاهر محمد طاهر بعد إصابته الأخيرة

منذ ساعتين و 52 دقيقة

جاريث بيل يفاجئ ريال مدريد بتصريح جديد

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يُنافس الأهلي على ضم نجم الدوري المصري

منذ حوالي 3 ساعات

الأرصاد: نشهد فترة تقلبات جوية.. وسقوط أمطار على هذه المناطق (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

أمطار رعدية على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الـ72 ساعة المقبلة

منذ حوالي 21 ساعة

والد ميسي يفجر مفاجأة عن مستقبله

منذ أقل من ساعة

الخطيب يرفض الجلوس مع كهربا

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة بشأن انضمام أيوب الكعبي إلى الأهلي

منذ ساعتين و 6 دقيقة

ميسي يعود لتدريبات برشلونة غدا

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يدرس عقوبة جديدة على كهربا

منذ حوالي 4 ساعات

مكافحة كورونا تكشف بشرى سارة عن الموجة الثانية (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يستطلع رأي فايلر للتعاقد مع نجم منتخب مصر الأوليمبي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

"300 ألف جنيه مكافأة ومعاش شهري لوالده".. هدية تركي آل الشيخ إلى "بائع الفريسكا"

منذ يوم

أول قرار من وليد سليمان بعد أزمة الشناوي وكهربا في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

اندلاع حريق ضخم بمصنع يضم عناصر لميليشيات السراج في ليبيا

منذ حوالي 5 ساعات

حقيقة خلاف فايلر والأهلي بسبب أزارو

منذ 38 دقيقة

موضوعات متعلقة

وزير الخارجية يغادر اليابان متوجها إلى برشلونة للمشاركة في منتدى الاتحاد من أجل المتوسط

"شكري" يعقد مباحثات مع نظيره الإسباني بالمنتدى الإقليمي الثالث للاتحاد من أجل المتوسط

كاتب الدولة للخارجية يشارك في اشغال الدورة الثالثة للمنتدى الإقليمي للإتحاد من أجل المتوسط

عاجل.. "شكري" يغادر فيينا متوجها إلى بروكسل

وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفيًا مع نظيره الإسباني ويدعوه لزيارة مصر

الاتحاد الأوروبي يعد نظام عقوبات ضد انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:02 م

مفاجأة بشأن انضمام أيوب الكعبي إلى الأهلي

أول قرار من وليد سليمان بعد أزمة الشناوي وكهربا في الأهلي

12:48 م

حقيقة خلاف فايلر والأهلي بسبب أزارو

03:30 م

ميسي يعود لتدريبات برشلونة غدا

11:56 ص

مكافحة كورونا تكشف بشرى سارة عن الموجة الثانية (فيديو)

09:08 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب