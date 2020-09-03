وزير الخارجية يكشف تفاصيل اجتماعه مع ممثل الاتحاد الأوروبي

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن الاتحاد الأوربي يعتبر الشريك الأول لمصر تجاريا واستثماريا، موضحا أنه تناول مع ممثل السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي كافة أوجه التعاون الثنائية بين مصر والمفوضية الأوروبية.





وأشار "شكري"، خلال مؤتمر صحفي مع ممثل السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أنه تم استعراض الوضع الإقليمي، والتحديات التي تواجه مصر والاتحاد الأوروبي، وأهمية استمرار التعاون لمواجهة هذه التحديات.





ونشر السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، عبر حسابه على تويتر، صورا من لقاء وزير الخارجية سامح شكرى، مع جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبى، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فى قصر التحرير بالقاهرة.