الذهب يواصل خسائره وعيار 21 يفقد 7 جنيهات





تراجعت أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الخميس 3-9-2020 نحو 7 جنيهات للعيار، وذلك بعدما استمر التراجعات خلال تعاملات أمس الأربعاء بأكمله تزامنا مع الانخفاضات العالمية، وجاءت الاسعار اليوم على النحو التالي:





اسعار الذهب الان





عيار ١٨ : 726.85 عيار ٢١ : 848 عيار ٢٤ : 969.10 الجنيه الذهب : 6784 السعر العالمي : 1937





سعر الذهب خلال بداية التعاملات





سعر الذهب عيار 18 : 732.85 جنيهًا





سعر الذهب عيار 21 : 855 جنيهًا





سعر الذهب عيار 24 : 977.10 جنيهًا





سعر الجنيه الذهب : 6840 جنيهًا









أسعار الذهب عالميًا:





اصيبت أسعار الذهب بخسائر فادحة بنهاية التعاملات أمس الأربعاء، مع صعود العملة والأسهم الأمريكية.





وتعرض المعدن الأصفر للضغط مع قوة الدولار والأسهم الأمريكية خلال التعاملات بعد بيانات اقتصادية.





وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع طلبيات المصانع في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات، في حين أضاف القطاع الخاص الأمريكي 428 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي.





ومن جانبها، قالت عضو الفيدرالي لايل برينارد يوم الثلاثاء إن البنك المركزي الأمريكي سيحتاج إلى القيام بالمزيد من التحفيز للوفاء بوعده الجديد بنمو أقوى في الوظائف وتسارع التضخم.





وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 1.7 بالمائة أو ما يعادل 34.20 دولار، ليسجل مستوى 1944.70 دولار للأوقية.





وبحلول الساعة 5:45 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 1.4 بالمائة أو ما يعادل 28.30 دولار إلى 1941.95 دولار للأوقية.





وخلال نفس التوقيت، صعد مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.5 بالمائة إلى 92.759.











