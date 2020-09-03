"مكسيم" تحصل على قرض بقيمة 3.7 مليار جنيه من 4 بنوك

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 03:51 م
ياسر القاضي - وزير الاتصالات السابق
ياسر القاضي - وزير الاتصالات السابق
أحمد الشيخ
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حصلت شركة مكسيم  للتطوير العقاري على قرض بقيمة 3.7 مليار جنيه من بنوك الأهلى المصرى ومصر والقاهرة والعربي الأفريقي.

 

من جانبه قال المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات السابق، ورئيس المجلس الاستشاري لشركة مكسيم، إن التمويل الذي حصلت عليه مكسيم يضم 300 مليون جنيه قرضًا معبريًّا لاستكمال أعمال الإنشاءات في مشروع “بو” بالساحل الشمالي.

 

وأوضح القاضي فى تصريح خاص لـ "الفجر"، أن فريق عمله قام بإعادة هيكلة للشركة بحيث تم معالجة أى قصور فى انشتطتها حتى تستطيع إكمال مسيرتها الطويلة فى السوق المصرى باعتبارها أحد الكيانات الاقتصادية العملاقة، مؤكداً أن القرض يساعم بشكل كبير فى انجاز الشركة لمشروعاتها فى الوقت المحدد.

 

وأضاف القاضي، أن شركته الاستشارية تعمل فى اسواق أمريكا وهذا بداية عملها فى السوق المصرى، وقد حققت نجاح كبير فى أول تجربة لها هنا مع شركة مكسيم من خلال توفير التمويل اللازم للشركة لإنجاز أعمالها.

 

وتعد “مكسيم” للتطوير العقارى إحدى أذرع مجموعة “مكسيم القابضة للاستثمار” والتى تضم نحو 14 شركة، منها مكسيم للفنادق، وشركة للسيارات، وأخرى للخرسانة، وتملك مكسيم العقارية عدة مشروعات فى الساحل الشمالى ومدينة المستقبل، والعين السخنة.

 

ويقع مشروع الساحل الشمالى الذي أثير حوله العديد من المشاكل خلال الفترة الماضية بسبب موتعيد التسليم، على مساحة 1000 فدان تحت مسمى “بو”، ويتكون من “شاليهات” و”تاون هاوس” و”فيلات”، بالإضافة إلى محالّ تجارية وفنادق سياحية وملاعب رياضية ووحدات طبي، كما أن مساحات شاليهات المشروع تبدأ من 60 حتى 210 أمتار، أما الفيلات فتبدأ من 230 مترًا حتى 600 متر.

 

جدير بالذكر أن مكسيم للتطوير العقاري وقّعت، أمس الأول، مجموعة من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون لاستكمال مشروع الساحل الشمالي “بو”، مع عدة شركات، منها الشروق للمقاولات العمومية والتوريدات، والبحر الأحمر العالمية للمقاولات والتجارة، والخبراء للمشروعات الهندسية، والمهندسون الاستشاريون إيهاف، وشركة أنظمة البناء الحديث؛ بهدف استكمال أعمال الإنشاء والبناء.

 

وتضمنت الاتفاقية تجديد العقد مع شركة البحر الأحمر؛ المقاول الرئيسي للمشروع؛ بهدف الإسراع في عمليات البناء لجميع المراحل وتكليف مهندس استشاري رئيسي للإشراف على الموقع، بجانب تعيين استشاريين جدد، خاصة أن الشركة تضع حاليًّا اللمسات الأخيرة للمرحلة B من مشروع بو أيلاندز، مع العلم بأن الانشاءات ستكون للوحدات المبيعة مع إعلام المالكين بميعاد التسليم النهائي.

 

فى سياق متصل أكد الرئيس التنفيذي لـ”مكسيم” أن الشركة تتفاوض على قطعتي أرض بمدينة أكتوبر، بالشراكة مع إحدى الشركات، مشيرًا إلى أن القطعة الأولى تبلغ مساحتها 80 فدانًا، في حين تبلغ مساحة القطعة الثانية 300 فدان تقريبًا، ومن المتوقع إتمام الصفقة خلال أسبوع.

 

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وزير الاتصالات السابق قروض شركة مكسيم الفجر البنوك

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