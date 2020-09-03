"السلع التموينية" تتعاقد لشراء 47 ألف و500 طن زيت صويا خام

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 03:47 م
بوابة الفجر
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أكدت الهيئة العامه للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية تعاقدها لشراء  ٤٧٥٠٠ طن زيت صويا خام صب إنتاج محلي بالجنيه المصري من ٧ شركات محلية.

واشارت الهيئة إلى أن عمليات التسليم ستتم خلال الفترة من ١ إلى ٢٥ نوفمبر٢٠٢٠.

وقالت الهيئة أن تلك التعاقدات ستساهم في تعزيز الاحتياط الاستراتيجي من زيوت الطعام مشيرا إلى أن تلك التعاقدات تمت مع شركات القطاع الخاص وشركات الصناعات المحليه الصغيره لعصر واستخلاص الزيت الخام المحلي بهدف تشجيع القطاع الخاص بالدولة

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