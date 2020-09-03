5 سبتمبر .. "التجريبي 2020 " يحتفل بيوم المسرح المصري

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 03:49 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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احتفالية خاصة، تقام بعد الغد السبت علي خشبة المسرح القومي بالعتبة في الثامنة مساء، ضمن فعاليات الدورة 27 من دورات مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبي، بحضور وزير الثقافة الفنانة د. ايناس عبد الدايم، ورئيس المهرجان د. علاء عبد العزيز سليمان .

 

الاحتفالية مخصصة لاستعادة زخم "يوم المسرح المصري" الموافق 5 سبتمبر من كل عام، وتتضمن الاحتفالية تقديم عرض قصير تم اعداده خصيصا لهذه المناسبة من إخراج "ناصر عبدالمنعم " الذي قال :"نحتفل هذا العام بيوم المسرح المصري، واتمني أن  يتحول الاحتفال إلى عادة ثابتة سنويا".

 

وعن العرض المقدم في الاحتفالية ذكر عبدالمنعم أنه مجموعة من اللمحات التي تمر مرورا سريعا علي تاريخ المسرح المصري العظيم ، كتبه د.مصطفي سليم ، ديكور محمود صبري،  موسيقي وألحان كريم عرفة، بطولة محمد عادل وسامية عاطف،  وغناء فاطمة محمد علي وفارس .

 

وتتضمن الاحتفالية أيضا تكريم عدد من رموز المسرح هم  المخرجون فهمي الخولي، خالد جلال وعبدالرحمن الشافعي،  وكذا تكريم النجمة رجاء حسين، والمخرج حمدي طلبة ، وأسماء الراحلين  الكاتب  د.محسن مصيلحي، مصمم الديكور حسين العزبي ، المخرج حسين محمود ، وتكريم خاص لاسم الراحل د. علي الراعي .

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