محافظ بني سويف يبحث مع "الصحة" الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اجتماعا مع وفد من قطاع الدعم الفني بوزارة الصحة برئاسة الدكتور محمد حسانين رئيس قطاع الدعم الفني والمشروعات بوزارة الصحة لبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالقطاع الصحي بالمحافظة، والموقف التنفيذي لخطة الدعم الوزاري للمنظومة بالمحافظة.





وشهد الاجتماع حضور كل من: الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، والدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمود حسين مدير الطوارئ بالمستشفيات، والمهندسة أسماء عيد عبد الله إدارة التخطيط، وعدد من المعنيين والتنفيذيين للمشروعات بالقطاع الصحي على مستوى المحافظة.





وناقش المحافظ مع الوفد الحالة الإنشائية للمنشآت الصحية بالمحافظة، مشيرًا إلى أنه منذ أكثر من 3 أشهر قام بتشكيل لجنة فنية من المحافظة برئاسة الدكتور عاصم سلامة، نائب المحافظ، للمرور الميداني على كافة المنشآت الصحية، والتي أعطت صورة كاملة ودقيقة عن الوضع القائم للمنشات الصحية، بجانب أن ذلك ساهم في تكوين رؤية واضحة للنهوض بالوضع القائم وبما يتماشى مع خطة الدولة في هذا الشأن.





وتطرق الإجتماع لمناقشة الموقف التنفيذي الخاص ببعض المشروعات الجارية، مثل مشروعات تطوير مستشفى اهناسيا وسمسطا، ومشروعات رفع كفاءة عدد من الوحدات والمستشفيات النوعية، واستحداث أقسام جديدة نوعية داخل بعض المستشفيات، ضمن خطة كاملة تتضمن المتطلبات التي أعدتها المحافظة وفقا للمراجعة الشاملة والميدانية لكافة مكونات المنظومة، وتعمل وزارة الصحة على دعمها وتلبية تلك المتطلبات.



