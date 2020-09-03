تعرف على موعد تحاليل "الرابيد تيست" لأندية القسم الثالث بالمنوفية

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 03:47 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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قررت اللجنة الطبية، المسؤلة عن إجراء تحاليل "الرابيد تيست" إجراء التحاليل الطبية، لأندية المنوفية، بالقسم الثالث، استعداداً للعودة للتدريبات الجماعية، لإستكمال الموسم الحالي.

ومن المقرر أن تجرى اللجنة الطبية، التحاليل، يوم السبت المقبل، 5 سبتمبر، حيث ستكون البداية من مركز شباب تلا، ثم التواجد في غزل شبين، وميت خاقان، وميت خاقان، وسرس الليان وعرب الرمل.

وكان مقررا أن تجرى التحاليل الطبية، للاعبين، قبل يومين، قبل أن تقرر الشركة التأجيل للسبت المقبل.

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