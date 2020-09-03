بعد تعرض شقيقها لحادث أليم.. ناهد السباعي: "مش عارفة أبطل ضحك"

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 03:39 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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تعرض شقيق الفنانة ناهد السباعي، لحادث، وشاركت جمهورها بصورة له أثناء وجوده في المستشفى، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

 

حيث قامت "السباعي" بتجميع صورة له وصورة للفنان محمد هنيدي ضمن أحدث فيلمه "بليه ودماغه العالية" وعلقت على الصورة قائلةَ:"حبيبي ربنا يشفيك ويقومك بالسلامة علي قد ما أنا خايفة وزعلانة وقلقانة قوي عليك علي قد م أنا مش عارفة ابطل ضحك علي الصورة ديه".

 

يذكر أن، أخر أعمال لـ ناهد السباعي، مسلسل "النهاية" الذي تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي 2020، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، إنتاج سينرجي.

 

وهو من بطولة يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، أحمد وفيق، إياد نصار، سوسن بدر،..محمد لطفي، محمود الليثي، سارة عادل، سهر الصايغ، باسل الزارو، باسم مغنية، عبد الرحيم حسن، محمد مرزبان، أيمن الشيوي، محمد جمعة وداليا شوقي.


بعد تعرض شقيقها لحادث أليم.. ناهد السباعي: "مش عارفة أبطل ضحك"
بعد تعرض شقيقها لحادث أليم.. ناهد السباعي: "مش عارفة أبطل ضحك"
بعد تعرض شقيقها لحادث أليم.. ناهد السباعي: "مش عارفة أبطل ضحك"
بعد تعرض شقيقها لحادث أليم.. ناهد السباعي: "مش عارفة أبطل ضحك"

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