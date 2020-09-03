ضبط 39 مخالفة تموينية بالمنيا خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 03:39 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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حررت مديرية التموين بالمنيا، 39 مخالفة تموينية متنوعة بالمرور على المخابز البلدية والأسواق، وذلك لأحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية للمواطنين، وذلك لرفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين من اجل الارتقاء بالمجتمع.

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بإحكام الرقابة على كافة القطاعات الخدمية، حيث شدد المحافظ علي ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والقضاء على كافة ظواهر الغش والتجاري والتدليس.

من جانبه أوضح محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، ان الحملات اسفرت عن تحرير 39 مخالفة تمويني منها 28 مخالفة للمخابز البلدية تنوعت بين (خبز ناقص الوزن – تصريف وتجميع دقيق بلدي مدعم – اختراق لماكينة الخبز) و11 مخالفة في مجال متابعة الأسواق تنوعت بين (عدم الإعلان عن أسعار المنتجات – منتجات مجهولة المصدر – تجار تموينين – قضايا تموينية اخري متنوعة).

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