فحص 3910 أطفال بالمنيا ضمن مبادرة السمعيات خلال شهر أغسطس

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 03:37 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسى - هناء البشيرى
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أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، أن وحدات ومراكز الرعاية الأساسية بكافة مراكز المحافظة، تواصل توقيع الكشف الطبي على عدد من الأطفال حديثي الولادة، ضمن مبادرة السمعيات وهي إحدى المبادرات الرئاسية والتي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

اوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الحملة تهدف لتوقيع الكشف المبكر، وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، مشيرًا إلى أنه جرى توقيع الكشف والفحص الطبي على 3910 طفلًا حديث الولادة خلال شهر اغسطس الماضي.

وأكد وكيل الوزارة، أن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وجه الإدارات الصحية بالمنيا، بضرورة التنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية والعمل فى منظومة عمل متكاملة، لتنفيذ المبادرة الرئاسية.

أوضح الدكتور احمد خليل مدير الرعاية الاساسية أنه في حالة اكتشاف إصابة الطفل بضعف السمع يتم إعادة الكشف مرة أخرى بعد أسبوع وبعد التأكيد سيتم تحويل الطفل لعيادة الإحالة بمستشفى المنيا العام لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج اللازم، مشيرًا أن الكشف والعلاج مجاني بالكامل.

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