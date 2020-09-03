الفيلم السعودي "ارتداد" يشارك في مهرجان بالي الدولي للأفلام القصيرة

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 03:35 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
Advertisements

يشارك الفيلم السعودي القصير ارتداد، للمخرج محمد الحمود بمهرجان بالي الدولي للأفلام القصيرة بأندونسيا، والذي يقام خلال الفترة من ٤ وحتى ١٢ سبتمبر ٢٠٢٠، ليُكمل بذلك مسيرته الناجحة دولياً حيث شارك في أكثر من 10 مهرجانات حول العالم.

 

ارتداد هو أول فيلم سعودي تم اختياره للمسابقة الرسمية بمهرجان كليرمون فيران الدولي للأفلام القصيرة، وحظي بعروض في مهرجانات سينمائية عديدة حول العالم، منها مهرجان كليفلاند السينمائي الدولي في أميركا، ومهرجانيّ كولكاتا وداكا السينمائية الدولية بآسيا، كما عرض في العديد من المهرجانات الأوروبية مثل مهرجان بلاك نايتس الأستوني ومهرجان لوبلين السينمائي ببولندا ومهرجان الفيلم العربي في روتردام.

 

ويحكي الفيلم قصة زوجين شابين، عند ذهابهم في رحلة سريعة لقرية نائية جنوب السعودية، والتحولات التي تحدث عند أول لقاء بين الزوجة التي عاشت في مدينة جدة، وأهل زوجها الذين عاشوا في قرية نائية في منطقة جازان، في الوقت الذي أرادت العائلة الصغيرة (أهل الزوج) إبهار الزوجة بحفلة عشاء تقليدية حتى يتعرف عليها أهل القرية، فيما كان يحاول الزوج إقناع أهله بتبسيط الحفلة خوفًا على الزوجة من صدمة اللقاء الأول.

 

الفيلم من بطولة فاطمة البنوي وأيمن مطهر وحصل على على منحة إنتاج من مركز الملك عبدالعزيز الثقافي الدولي (إثراء) بعد فوز سيناريو الفيلم بمسابقة أيام الفيلم السعودي سنة ٢٠١٧، وتم تصوير الفيلم بالكامل في قرية الحصامة بمحافظة أحد المسارحة بمنطقة جازان، وتتولى شركة MAD Solutions توزيع الفيلم في العالم العربي.

أخبار تهمك

حقيقة خلاف فايلر والأهلي بسبب أزارو

منذ 41 دقيقة

الزمالك يُنافس الأهلي على ضم نجم الدوري المصري

منذ حوالي 3 ساعات

أمطار رعدية على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الـ72 ساعة المقبلة

منذ حوالي 21 ساعة

الأرصاد: نشهد فترة تقلبات جوية.. وسقوط أمطار على هذه المناطق (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

الصحة عن كورونا: لم نصل لمرحلة التفشي.. وتباين الأعداد ظاهرة عالمية

منذ نصف ساعة

والد ميسي يفجر مفاجأة عن مستقبله

منذ أقل من ساعة

"300 ألف جنيه مكافأة ومعاش شهري لوالده".. هدية تركي آل الشيخ إلى "بائع الفريسكا"

منذ يوم

مكافحة كورونا تكشف بشرى سارة عن الموجة الثانية (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يدرس عقوبة جديدة على كهربا

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة بشأن انضمام أيوب الكعبي إلى الأهلي

منذ ساعتين و 10 دقيقة

الخطيب يرفض الجلوس مع كهربا

منذ أقل من ساعتين

أول قرار من وليد سليمان بعد أزمة الشناوي وكهربا في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

ميسي يعود لتدريبات برشلونة غدا

منذ حوالي 4 ساعات

اندلاع حريق ضخم بمصنع يضم عناصر لميليشيات السراج في ليبيا

منذ حوالي 5 ساعات

جاريث بيل يفاجئ ريال مدريد بتصريح جديد

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يستطلع رأي فايلر للتعاقد مع نجم منتخب مصر الأوليمبي

منذ ساعتين و 22 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:42 م

الصحة عن كورونا: لم نصل لمرحلة التفشي.. وتباين الأعداد ظاهرة عالمية

مفاجأة بشأن انضمام أيوب الكعبي إلى الأهلي

02:02 م

أول قرار من وليد سليمان بعد أزمة الشناوي وكهربا في الأهلي

12:48 م

حقيقة خلاف فايلر والأهلي بسبب أزارو

03:30 م

مكافحة كورونا تكشف بشرى سارة عن الموجة الثانية (فيديو)

09:08 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب