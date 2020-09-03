زيادة عدد الموظفين بأبو قرقاص بسبب الإقبال على طالبات التصالح (صور )

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وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رؤساء المراكز والمدن، بتقديم كافة التسهيلات لمساعدة المواطنين في إنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء، في وقت قياسي ودون أي أعباء عليهم.



بجانب الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل قاعات المراكز التكنولوجية والمدن من خلال اتخاذ كافة أساليب التعقيم والتطهير، وتطبيق التباعد بين المواطنين وارتداء الكمامة، وتوفير مقاعد زيادة وأماكن مفتوحة.

من جانبها قامت الوحدة المحلية بأبو قرقاص بزيادة عدد الموظفين وأجهزة الحاسب الالي، بقاعة مجلس المدينة، نظرا للإقبال الشديد من المواطنين على تقديم طلبات التصالح بالمركز التكنولوجي.



وعلى جانب اخر أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا عن فتح طريق شلبي- المطار والذي يربط قرى غرب المنيا بحي غرب المدينة والذي تم إغلاقه منذ سنوات مما أدى إلى معاناة عدد كبير من أهالي تلك القرى.



وتفقد المحافظ صباح اليوم الطريق، بعد افتتاحه، مؤكدا أنه يعد أحد الطرق الحيوية لعدد كبير من المواطنين وبخاصة طلاب المدارس والجامعة، لافتا انه استقبل العديد من الشكاوي من المواطنين لفتح الطريق الذي يعد شريانا حيويا لأهالي تلك المنطقة.

وأكد المحافظ أنه تم فتح الطريق بالتنسيق مع مديرية أمن المنيا، وتم عمل حاجز خرساني على بعد متر من سور قوات الأمن المركزي، ويتابع العقيد محمد صلاح رئيس المدينة أعمال رفع كفاءة الطريق وإزالة الحواجز.



وسيساهم الطريق في تيسير حركة المرور والتخفيف من معاناة المواطنين، خاصة قاطني القرى الواقعة غرب مدينة المنيا.

وعلي جانب آخر، وقع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مذكرة تفاهم مع اللواء سامي الشناوي رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد، بهدف تحقيق تعاون مشترك بين الطرفين وتفعيل بروتوكول التعاون الموقع بينهما في أبريل الماضي، للبدء في تشغيل عدد من المشروعات الإنتاجية المتوقفة والمتعثرة لسنوات طويلة بعد حل كافة مشكلاتها، ومن بينها مشروع عنابر تربية الدواجن بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة، ومشروع مصنع العسل الأسود بمنطقة تونا الجبل، وكذلك مشروع المجزر الآلي بالمنطقة الصناعية.



جاء ذلك بحضور اللواء هشام الطويل عضو مجلس إدارة الهيئة والمستشار حازم احمد استشاري الهيئة وأمير زيدان مدير عام إدارة الشؤون القانونية بالمحافظة ووليد مختار مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة.



أكد المحافظ أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار تحقيق تنمية مستدامة لمواطني المحافظة من خلال قيام الهيئة بتشغيل عدد من المشروعات القائمة بالفعل والتي تتوافر فيها كل الإمكانيات المطلوبة لتحقيق أقصى إنتاجية ممكنة،منها بعض المشروعات قد توقف العمل بها



مصنع العسل الأسود في تونا الجبل وبموجب المذكرة، ستقوم الهيئة بعمل الصيانة اللازمة لتشغيل المصنع وبدء العمل التجريبي بعد توقف العمل به لسنوات طويلة، كما ستقوم الهيئة بتطوير المصنع كمرحلة لاحقة، لتحقيق أقصي استفادة من أصول الدولة وإنتاج عسل اسود بجودة عالية وتسويق المنتج في الداخل والخارج.



وأضاف المحافظ أن المذكرة تتضمن أيضا قيام الهيئة بتحمل كافة التكلفة اللازمة لتشغيل وصيانة وإدارة وتطوير ورفع كفاءة وتشغيل عنابر تربية الدواجن بالمنطقة الصناعية، وكذلك مشروع المجزر الآلي بالمنطقة الصناعية، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من مشروعات المحافظة والوصول الى أقصى إنتاجية من إمكانيات المحافظة وتحقيق اكتفاء ذاتي من اللحوم البيضاء وتشغيل شباب المحافظة وخلق فرص عمل جديدة مع تحقيق عائد اقتصادي لاستغلاله في دعم وتحسين الخدمات العامة للمواطنين وكذلك المنافسة وفتح أسواق جديدة بالأسواق الخارجية مما يؤثر بالإيجاب على الناتج القومي.

