مصطفي كامل يطرح كليب "جريت بينا" عبر "يوتيوب"

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 03:27 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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طرح المطرب مصطفى كامل أغنية جديدة بعنوان "جريت بينا"، وتعد سادس أغنية من ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "أنا نسيتك"، عبر قناته الرسمية بموقع تبادل الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

 

أغنية "جريت بينا" من كلماته وألحانه، وتوزيع باسم منير، وتقول كلماتها: "بنقلب فى اللى فات..فى كتاب الذكريـات بنلاقى سنين..مرت كما الغنوه معانيها كانت حلوة باحبابنا وأصحابنا.. والله ماتتعوض والله وسنين عشناها.

 

في سياق متصل، طرح مصطفى كامل 5 أغنيات من الألبوم خلال الأيام الماضية، الأولى "كارت أحمر" كلماته وألحانه وتوزيع موسيقى محمد جابر والثانية "أدينا ماشيين"، من كلماته وألحانه، وتوزيع طه الحكيم، و"اسألوا الأيام"، من كلماته وألحانه، وتوزيع محمد جابر، و"قلب أبوها"، من كلماته وألحانه وتوزيع محمد جابر.


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