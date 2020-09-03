قرارات تجديد تعيين عدد من مديري المراكز والمنسقين بجامعة الفيوم

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قال الدكتور احمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم انه بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة له، وبناء على قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والقرارات المعدلة له، انه تم الموافقة على تجديد تعيين عدد من مديري المراكز والمنسقين بالجامعة، ولمدة عام اعتبارًا من 192020 حتى 3182021 وجاءت القرارات كالتالي:

- تجديد تعيين الدكتور عاطف منصور محمد رمضان، عميد كلية الآثار بقسم الآثار الإسلامية بالكلية، مديرا لمركز المسكوكات الإسلامية – مصر ورئيسا لهيئة تحرير مجلة مركز المسكوكات الإسلامية بكلية الآثار جامعة الفيوم.

- تجديد تعيين الدكتور رانيا أحمد عبد العظيم، الأستاذ بقسم الهندسة الكهربية بكلية الهندسة، مديرًا تنفيذيًّا للمعلومات بجامعة الفيوم ومديرا تنفيذيًّا لمشروع رفع كفاءة شبكة معلومات الجامعة.



- تجديد تعيين الدكتور محمود علي عبد الفتاح، الأستاذ بقسم الأراضي والمياه بكلية الزراعة، مديرًا لوحدة إدارة المشروعات بجامعة الفيوم.

- تجديد تعيين الدكتور طلبه صالح عبد العال، الأستاذ المتفرغ بقسم الأراضي والمياه بكلية الزراعة بالإشراف على مشروع مركبات أعضاء هيئة التدريس.

- تجديد تعيين الدكتور جمال محمدين حسان، الأستاذ بقسم الوراثة بكلية الزراعة، مديرا لوحدة الطباعة والنشر بجامعة الفيوم

- تجديد تعيين الدكتور مكرم أحمد محمد، الأستاذ المتفرغ بقسم وقاية النبات بكلية الزراعة، مديرا لوحدة معامل وأجهزة جامعة الفيوم.

- تجديد تعيين الدكتور وليد سعيد شيمي، الأستاذ بقسم البلاغة والنقد والأدب المقارن بكلية دار العلوم، مديرا لمركز متابعة الخريجين بالجامعة.

- تجديد تعيين الدكتور وليد علي محمد محمود، الأستاذ المساعد بقسم الآثار الإسلامية بكلية الآثار، مديرا لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات FLDC بجامعة الفيوم

- تجديد تعيين الدكتورة شيرين علي طايع، الأستاذ المساعد بقسم علوم الحاسب بكلية الحاسبات والمعلومات مديرا لمركز إنتاج المقررات الإلكترونية بجامعة الفيوم.

- تجديد تعيين الدكتور زينب حسن محمد أبو الخير، الأستاذ المساعد بقسم الوثائق والمكتبات بكلية الآداب، مديرًا لمشروع تفعيل المكتبة الرقمية واستكمال ميكنة المكتبات والمستودع الرقمي بجامعة الفيوم.

- تجديد تعيين الدكتور جمال فرج محمد فرج، الأستاذ المساعد بقسم النباتات بكلية الزراعة، مديرا لمركز ضمان الجودة والتخطيط الإستراتيجي بجامعة الفيوم.

- تجديد تعيين الدكتور حلمي محمد البنداري، الأستاذ المساعد بقسم وقاية النبات بكلية الزراعة مديرًا لمركز تطوير نظم تقويم الطلاب والامتحانات بجامعة الفيوم.

- تجديد تعيين الدكتور صلاح الدين محمد إمام، الأستاذ المساعد بقسم المحاصيل بكلية الزراعة، مديرا لمركز التجارب والبحوث الزراعية بجامعة الفيوم.

- تجديد تعيين الدكتور شيماء يوسف صوفي، الأستاذ المساعد بقسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية، مديرا لمشروع نظم المعلومات الإدارية بجامعة الفيوم.

- تجديد تعيين الدكتور مصطفى محمود حسين، الأستاذ المساعد بقسم الدراسات السياحية بكلية السياحة والفنادق، منسقًا لتسويق خدمات جامعة الفيوم.

- تجديد تعيين الدكتور رغدة أحمد حلمي، الأستاذ المساعد بقسم العلوم النفسية بكلية التربية للطفولة المبكرة، منسقًا لجامعة الطفل بجامعة الفيوم.

- تجديد تعيين الدكتور نهير رمضان عبد الحميد، الأستاذ المساعد بقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية، مديرا لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة الفيوم.

- تجديد تعيين الدكتور سيد أحمد محمد سيد أحمد الوكيل، الأستاذ المساعد بقسم علم النفس بكلية الآداب، مديرا لمركز رعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة الفيوم.

- تجديد تعيين الدكتور مسعود إسماعيل مسعود، المدرس بقسم علوم الحاسب بكلية الحاسبات والمعلومات، مديرا لمشروع البوابات الإلكترونية بجامعة الفيوم.

- تجديد تعيين الدكتور أحمد محمد فهمي، المدرس بقسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية، مديرا لمركز الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي ICDL بجامعة الفيوم، ومديرا لمشروع التدريب على استخدام نظم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ICTP بجامعة الفيوم.

- تجديد تعيين الدكتور أيمن جبر محمود، المدرس بقسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية، نائبا لمدير مركز تطوير نظم تقويم الطلاب والامتحانات بجامعة الفيوم.

- تجديد تعيين الدكتور هاني محمد علي الشرقاوي، المدرس بقسم الفيزياء بكلية العلوم، مديرا لمركز بحوث البيئة والتكنولوجيا الذكية بكلية العلوم جامعة الفيوم.

- تجديد تعيين الدكتور نبيل أحمد عوض الله، المدرس بقسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة، مديرًا لمركز بحوث واستشارات التنمية بجامعة الفيوم.

كما تم تعيين الدكتور محمد علي محمد علي أغا، المدرس بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم، منسقًا عامًا بين جامعة الفيوم والجامعات المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية.



