في لفتة إنسانية.. محافظ الدقهلية يقدم الدعم لسيدة تعول طفلين نظرا لظروفها

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كلف الدكتور ايمن مختار محافظ، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، ورئيس مدينه المنصورة بتسلم سيدة تعول طفلين وزوجها ينفذ عقوبة حبس لمدة عام من قرية ميت محمود مركز المنصورة، وتقيم فى مسكن بالايجار، ووجه المحافظ بتقديم كافة اوجه الدعم والرعاية لها نظرا لظروفها الانسانية الصعبه حيث حيث امر تقديم مساعده ماليه عاجله لها.



وشدد المحافظ علي سرعه اتخاذ الاجراءات اللازمة لعمل معاش شهرى او مساعدات مالية شهرية لها، كما كلف المحافظ وكيل وزارة القوى العاملة بتوفير فرصه عمل كريمه لها بالقطاع الخاص، وكلف المحافظ رئيسه مدينه المنصورة لمتابعه الحالة اول باول مع وكيل وزارة التضامن، ووكيل وزارة القوى العاملة.



جاء ذلك، فى لفته انسانية، للدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اثناء جولتة التفقديه بعدد من مراكز المحافظة للاطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين.



وكان محافظ الدقهلية فى نطاق مدينه دكرنس، لاحظ المحافظ سيده وطفلين لها فى الطريق تطلب المساعدة من المواطنين وعلى الفور واكد محافظ الدقهلية على ان هناك تعاون وتنسيق مستمر مع وزارة التضامن الاجتماعى بهدف تقديم الرعاية والمسانده لجميع الفئات المستحقة للدعم والرعاية تنفيذا لتوجيهات القياده السياسية التى تضع هذه الفئات فى مقدمة الاولويات.

أقال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، مديرمستشفى بلقاس العام وذلك بعد ان لاحظ الاهمال وسوء حاله النظافه، والاضاءه، وتراكم رواكد لم يتم التصرف فيها واتخاذ الاجراءات بشأنها، داخل المستشفى.



جاء ذلك، بعد قيام محافظ الدقهلية فجر اليوم الخميس، رافقه هيثم الشيخ نائب المحافظ، ومنال الغندور السكرتير المساعد للمحافظة، ووكلاء الوزارات مديرى مديريات الخدمات بالمحافظة، خلال حملة مكبرة للمرور والمتابعه والتفتيش على كافة القطاعات الخدمية المختلفة بمدينة بلقاس.



أقال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، مديرمستشفى بلقاس العام وذلك بعد ان لاحظ الاهمال وسوء حاله النظافه، والاضاءه، وتراكم رواكد لم يتم التصرف فيها واتخاذ الاجراءات بشأنها، داخل المستشفى.



جاء ذلك، بعد قيام محافظ الدقهلية فجر اليوم الخميس، رافقه هيثم الشيخ نائب المحافظ، ومنال الغندور السكرتير المساعد للمحافظة، ووكلاء الوزارات مديرى مديريات الخدمات بالمحافظة، خلال حملة مكبرة للمرور والمتابعه والتفتيش على كافة القطاعات الخدمية المختلفة بمدينة بلقاس.