الشريف: الإسكندرية تستعد لاستضافة كأس العالم 27 لكرة اليد للرجال

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 03:23 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
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صرح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بدأت الاستعدادات المكثفة لاستضافة بطولة كأس العالم 27 لكرة اليد للرجال مصر 2021، نظرًا لكونها حدثا هام وكبير ويساعد على التسويق الجيد للدولة المصرية، ومن المقرر أن تستضيفها مصر خلال شهر يناير العام القادم.
وأكد "الشريف" أننا جميعا نعمل كفريق واحد متكامل بهدف موحد وهو إظهار الإسكندرية بالشكل الذي يليق بها كعروس للبحر الأبيض المتوسط أمام أهلها وزوارها من دول العالم خلال بطولة كأس العالم لكرة اليد. لافتًا إلى أن الإسكندرية نجحت خلال العام الماضي في استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 وخروجها بشكل لائق أمام الجميع.
وفي سياق متصل؛ عقد أحمد جمال نائب المحافظ، اليوم الخميس، اجتماعًا تنسيقيًا ضم جميع الجهات التنفيذية المعنية بتنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد، لمتابعة الترتيبات والاستعدادات اللازمة من قبل الجهات المختلفة قبل إقامة البطولة.

وأكد على التنسيق بين مختلف الجهات والأخذ في الاعتبار جميع الملاحظات التي تم الاتفاق عليها للبدء الفوري في أعمال التجهيزات.
وشدد نائب المحافظ على ضرورة التنسيق الكامل مع جميع شركات المرافق، وتجهيز المنشأت السياحية والصحية والرياضية والثقافية بنطاق المحافظة، وأشار إلى ضرورة إعداد برامج وعروض سياحية وثقافية متنوعة للتسويق الجيد للمحافظة خلال البطولة.
أخر أخبار كورونا
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 798 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 74626 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 165 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 99280 حالة من ضمنهم 74626 حالة تم شفاؤها، و5461 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:
نسخة اندرويد
https:bit.ly2MHG97L
نسخة ايفون
https:apple.co3gURgYJ
الشريف: الإسكندرية تستعد لاستضافة كأس العالم 27 لكرة اليد للرجال
الشريف: الإسكندرية تستعد لاستضافة كأس العالم 27 لكرة اليد للرجال
الشريف: الإسكندرية تستعد لاستضافة كأس العالم 27 لكرة اليد للرجال
الشريف: الإسكندرية تستعد لاستضافة كأس العالم 27 لكرة اليد للرجال

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