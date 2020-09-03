بعد اعترافه.. النائب العام يأمر بحبس المتهم بقتل فتاتين في قنا 

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 03:23 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
Advertisements
أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بحبس المتهم بقتل فتاتَيْن بمركز قوص في قنا احتياطيًّا على ذمة الواقعة بعد إقراره بارتكابها.

وكانت «النيابة العامة» قد تلقت إخطارًا ظهيرة يوم السابع والعشرين من شهر أغسطس الماضي بالعثور على جثمانَي فتاتين -إحداهما تبلغ من العمر ثمانية عشر عامًا والثانية اثنى عشر عامًا- منحورتين بمسكنهما بجزيرة مطيرة مركز قوص بمحافظة قنا، فانتقلت وناظرتهما وانتدبت «الطبيب الشرعي» لإجراء الصفة التشريحية عليهما.

كما انتدبت «الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية» لرفع الآثار المادية بمسرح الحادث لفحصها.

وسألت «النيابة العامة» خال المجني عليهما فشهد بغياب والدهما عنهما لعمله بمحافظة أسوان، وبعثوره عليهما مذبوحتين حال استطلاعه أمرهما للاطئمان عليهما.

وتمكنت تحريات الشرطة من تحديد شخص المتهم مرتكب الواقعة، فأمرت «النيابة العامة» بضبطه لاستجوابه، والذي أقر في تحقيقات «النيابة العامة» بارتكابه الجريمة انتقامًا من المجني عليها الكبرى بعد علمه بارتباطها بآخر غيره إثر علاقة عاطفية كانت تربطهما منذ فترة، فضلًا عن طعنها في شقيقاته وتحدثها بذلك مع مَن ارتبطت به، فقتلها بسكين من مسكنها،  ثم قتل شقيقتها بعدما رأته يرتكب جريمته حتى لا يفتضح أمره.هذا، وقد حاكى المتهم كيفية ارتكابه الجريمة  بمسرح الحادث خلال معاينة تصويرية أجرتها «النيابة العامة»، 

وكلفت «النيابة العامة» «إدارة الإنقاذ النهري» للبحث عن السكين سلاح الجريمة الذي أقر المتهم بإلقائه بترعة بمنطقة جزيرة مطيرة بدائرة مركز قوص، وجارٍ استكمال التحقيقات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قنا قتل حوادث النائب العام الفجر

أخبار تهمك

أول قرار من وليد سليمان بعد أزمة الشناوي وكهربا في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

جاريث بيل يفاجئ ريال مدريد بتصريح جديد

منذ حوالي 4 ساعات

اندلاع حريق ضخم بمصنع يضم عناصر لميليشيات السراج في ليبيا

منذ حوالي 5 ساعات

ميسي يعود لتدريبات برشلونة غدا

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يدرس عقوبة جديدة على كهربا

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يُنافس الأهلي على ضم نجم الدوري المصري

منذ حوالي 3 ساعات

أمطار رعدية على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الـ72 ساعة المقبلة

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يستطلع رأي فايلر للتعاقد مع نجم منتخب مصر الأوليمبي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

الأرصاد: نشهد فترة تقلبات جوية.. وسقوط أمطار على هذه المناطق (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

حقيقة خلاف فايلر والأهلي بسبب أزارو

منذ 41 دقيقة

الخطيب يرفض الجلوس مع كهربا

منذ أقل من ساعتين

الصحة عن كورونا: لم نصل لمرحلة التفشي.. وتباين الأعداد ظاهرة عالمية

منذ نصف ساعة

مفاجأة بشأن انضمام أيوب الكعبي إلى الأهلي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

مكافحة كورونا تكشف بشرى سارة عن الموجة الثانية (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

والد ميسي يفجر مفاجأة عن مستقبله

منذ أقل من ساعة

"300 ألف جنيه مكافأة ومعاش شهري لوالده".. هدية تركي آل الشيخ إلى "بائع الفريسكا"

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:02 م

مفاجأة بشأن انضمام أيوب الكعبي إلى الأهلي

أول قرار من وليد سليمان بعد أزمة الشناوي وكهربا في الأهلي

12:48 م

حقيقة خلاف فايلر والأهلي بسبب أزارو

03:30 م

مكافحة كورونا تكشف بشرى سارة عن الموجة الثانية (فيديو)

09:08 ص

ميسي يعود لتدريبات برشلونة غدا

11:56 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب