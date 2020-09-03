تسجيل 1994 إصابة كورونا و129 وفاة بإيران

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 02:41 م
إيران
إيران
وكالات
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بلغ عدد الاصابات بفيروس كورونا في إيران، حتى ظهر اليوم الخميس 380 الفا و746 شخصا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، وفاة 129 شخصا، ليرتفع إجمالي عدد المتوفين في البلاد 21 ألفًا و926 شخصا.

 

 وشهدت إيران، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

 

وأبلغت الصحة الإيرانية، عن وفاة 125، ليرتفع بذلك عدد المتوفين في ايران إلى 21797 حالة.

 

وبلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا حتى الآن 326801 شخصا ، بينما يوجد 3693 مصابا في وضع حرج.

 

وكشفت الصحة الإيرانية، أن 3848 مصابا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة، ويرقدون في غرف العناية المركزة، منوهة بارتفاع عدد الفحوص للكشف عن كورونا في البلاد حتى اليوم إلى 3.062.422 فحصا.

 

ولا يزال 26 إقليما إيرانيا من أصل 31، في وضع صحي خطير، حيث تم تصنيف 15 إقليما منها في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، وهي: طهران، قم، مازندران، غلستان، خراسان شمالي، أردبيل، أصفهان، خراسان رضوي، البرز، كرمان، سمنان، أذربيجان الشرقية، مركزي، يزد، جيلان.

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