الولايات المتحدة تحقق أكبر عجز مالى منذ الحرب العالمية الثانية

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 02:31 م
بوابة الفجر
Advertisements
يتوقع تقرير صادر عن مكتب الميزانية التابع للكونجرس وصول عجز ميزانية الحكومة الاتحادية الأمريكية إلى 16 في المئة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي، وهو أكبر معدل عجز في الولايات المتحدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945، وذلك بحسب الألمانية.


وذكر المكتب اليوم الأربعاء أن معدل الدين العام الأمريكي سيتجاوز 100% من إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة خلال العام المقبل.


في المقابل كان معدل الدين العام خلال 2019 لا يزيد عن 79 في المئة من إجمالي الناتج المحلي و35 في المئة فقط عام 2007 أي في العام الأخير قبل الأزمة المالية الطاحنة التي ضربت الولايات المتحدة عام 2008.


ويتوقع مكتب الميزانية وصول العجز المالي للحكومة الاتحادية خلال العام الحالي إلى 3.3 تريليون دولار بسبب التباطؤ الاقتصادي وإجراءات الإغلاق الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، إلى جانب زيادة الإنفاق العام لمساعدة المتضررين من الجائحة. ويتوقع المكتب وصول الدين العام إلى 109 في المئة من إجمالي الناتج المحلي عام 2030.

أخبار تهمك

الخطيب يرفض الجلوس مع كهربا

منذ 34 دقيقة

الأرصاد: نشهد فترة تقلبات جوية.. وسقوط أمطار على هذه المناطق (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

ميسي يعود لتدريبات برشلونة غدا

منذ ساعتين و 52 دقيقة

"300 ألف جنيه مكافأة ومعاش شهري لوالده".. هدية تركي آل الشيخ إلى "بائع الفريسكا"

منذ يوم

عاجل.. والده: ندرس بقاء ميسي في برشلونة

منذ ساعة الا ربع

بيراميدز يفاوض صفقات من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يُنافس الأهلي على ضم نجم الدوري المصري

منذ أقل من ساعتين

مكافحة كورونا تكشف بشرى سارة عن الموجة الثانية (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

أول قرار من وليد سليمان بعد أزمة الشناوي وكهربا في الأهلي

منذ ساعتين

الأهلي يستطلع رأي فايلر للتعاقد مع نجم منتخب مصر الأوليمبي

منذ أقل من ساعة

أمطار رعدية على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الـ72 ساعة المقبلة

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يتابع حالة طاهر محمد طاهر بعد إصابته الأخيرة

منذ ساعة و نصف

الأهلي يدرس عقوبة جديدة على كهربا

منذ ساعتين و 17 دقيقة

جاريث بيل يفاجئ ريال مدريد بتصريح جديد

منذ ساعتين و 10 دقيقة

اندلاع حريق ضخم بمصنع يضم عناصر لميليشيات السراج في ليبيا

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة بشأن انضمام أيوب الكعبي إلى الأهلي

منذ ساعة الا ربع

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:48 م

أول قرار من وليد سليمان بعد أزمة الشناوي وكهربا في الأهلي

مفاجأة بشأن انضمام أيوب الكعبي إلى الأهلي

02:02 م

ميسي يعود لتدريبات برشلونة غدا

11:56 ص

جاريث بيل يفاجئ ريال مدريد بتصريح جديد

12:38 م

الأهلي يستطلع رأي فايلر للتعاقد مع نجم منتخب مصر الأوليمبي

01:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب