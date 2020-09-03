الولايات المتحدة تحقق أكبر عجز مالى منذ الحرب العالمية الثانية

يتوقع تقرير صادر عن مكتب الميزانية التابع للكونجرس وصول عجز ميزانية الحكومة الاتحادية الأمريكية إلى 16 في المئة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي، وهو أكبر معدل عجز في الولايات المتحدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945، وذلك بحسب الألمانية.









وذكر المكتب اليوم الأربعاء أن معدل الدين العام الأمريكي سيتجاوز 100% من إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة خلال العام المقبل.









في المقابل كان معدل الدين العام خلال 2019 لا يزيد عن 79 في المئة من إجمالي الناتج المحلي و35 في المئة فقط عام 2007 أي في العام الأخير قبل الأزمة المالية الطاحنة التي ضربت الولايات المتحدة عام 2008.









ويتوقع مكتب الميزانية وصول العجز المالي للحكومة الاتحادية خلال العام الحالي إلى 3.3 تريليون دولار بسبب التباطؤ الاقتصادي وإجراءات الإغلاق الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، إلى جانب زيادة الإنفاق العام لمساعدة المتضررين من الجائحة. ويتوقع المكتب وصول الدين العام إلى 109 في المئة من إجمالي الناتج المحلي عام 2030.