وزير الكهرباء يستعرض حلول الشبكة الذكية مع إحدى الشركات الصينية

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 02:20 م
بوابة الفجر
محمد عصام
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كشفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الخميس، أنها بحثت مع  شركة هواوى الصينية دورها في بناء الشبكة الذكية، في الوقت التى تسعي فيه للاعتماد على تلك الشبكات، بدلا من الشبكة النمطية لاستيعاب القدرات الكبيرة المولدة من الكهرباء.

 

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة خلال لقائه مع ممثلين من شركة هواوي الصينية، على تطلع جمهورية مصر العربية لتعميق الروابط والعلاقات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية مع كل الدول حيث تحتل قضية تنشيط العلاقات المصرية مكانة متميزة لدى كافة الدوائر السياسية والدبلوماسية والشعبية المصرية، مشيرا إلى عمق علاقات التعاون بين مصر الصين في مختلفة المجالات.


وأضاف" شاكر" أنه هناك تعاون قائم  مع الجانب الصيني والمتمثل فى تنفيذ قطاع الكهرباء المصرى لعدد من المشروعات والبرامج بالتعاون  معهم  من أجل الاستفادة من خبراتهم والتقدم التكنولوجى.


وأشار "شاكر"  إلى الجهود التى يقوم بها قطاع الكهرباء ليعمل على تحسين وتطوير كافة الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزي، بالاضافة إلى الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصرى والتى ترتكز على التحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تساعد على استيعاب القدرات الكبيرة المولدة .


وأوضح أنه تم تبنى برنامج واسع النطاق لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات القطاع من خلال عدد من الآليات التى تساعد المستثمر على الدخول فى هذا النشاط.


من جانبه أشاد السيد مايكل لى بالتطور السريع والملحوظ فى المشروعات التى تنفذها بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وبناء بنيه قوية وشبكة ذكية تدعم التحول الرقمى الذى تتبناه الحكومة المصرية .


وقدم لى تقريرا عن نتائج أعمال الشركة الصينية فى النصف الأول من عام 2020 والذى أوضح أنه بالرغم من التحديات التى تواجهها الشركة إستطاعت تحقيق نموا فى العائدات مؤكدا أن الآثار السلبية للتحديات العالمية لم تتمكن من تهديد إستقرار الشركة، مستعرضا الطلب المتنامي والمتزايد فى السوق المصرى على حلول هواوى المتطورة والمشاريع الجديده فى النصف الأول من 2020 بكل القطاعات الحكومية والخاصة وأبدى إلتزام شركة هواوى بتقديم أحدث وأفضل الوسائل التكنولوجية لخدمة قطاع الكهرباء فى مصر .


ثم إستعرض "سيث" مسئول قطاع الطاقة بمنطقه شمال أفريقيا أهميه دور ICT  فى بناء الشبكات الذكية  Smart Grid  مشيراً إلى  التحديات والفرص التى تواجه شركات الكهرباء عالميا.


ثم إستعرض المهندس وائل السبكي مسئول قطاع الكهرباء بمصر كيفيه الإنتقال من الشبكة التقليدية إلى الشبكة الذكية وكيفية التعامل مع التحديات والمشاكل التى يواجهها القطاع ودور التكنولوجيا الحديثه التى تقدمها هواوى كالذكاء الإصطناعى و Big Data  و Cloud  و IOT  و TX  والحلول الأخرى المتميزة مؤكداً أهمية تدريب العنصر البشرى فى قطاع الكهرباء لمواجهة هذه التحديات وبناء منظومة متكاملة قادرة على تحقيق التحول الرقمى بنجاح وسلاسة وهو ما قامت به هواوى فى خلال الفترة السابقة بتنفيذ برنامج التدريب القومى لطلاب الجامعات المصرية المختلفة.


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