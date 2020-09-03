إليسا سعيدة لاختيارها ضمن قائمة فوربس لأفضل 10 مطربين عرب

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 02:14 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعربت الفنانة اللبنانية إليسا عن سعادتها الكبيرة نتيجة لاختياراتها ضمن قائمة لأفضل 10 مطربين بالوطن العربي لمجلة فوربس العالمية، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

نشرت إليسا صورة لها، وعلقت عليها قائلة:"سعيدة جدًا لأكون ضمن قائمة المغنيين العرب فى فوربس الشرق الأوسط، ويسعدنى أيضًا أن أرى العديد من الأسماء اللبنانية من بين الزملاء المختارين بالقائمة".

 

وكشفت مجلة فوربس الشرق الأوسط هذا العام عن قائمة أفضل 100 شخصية عربية، وذلك بالنظر لشعبية وتأثير الممثلين والمغنين والشخصيات التليفزيونية، ويأتي على رأس القائمة الفنان عمرو دياب الذي حصل على المركز الأول بأكثر من 30 مليون متابع بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وحصلت على المركز الثاني الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بأكثر من 48 مليون متابع، وأوضحت المجلة سبب وجود الهضبة في المركز الأول بالرغم من زيادة متابعين نانسى عجرم عنه وذلك بالأخذ في الاعتبار عن طول مسيرة المشاهير إضافة إلى استكشاف نشاط النجوم خارج مجالهم، مثل ما إذا كانوا يعملون كسفراء للنوايا الحسنة للأمم المتحدة.

 

أما إليسا ليست بعيدة عن موقع نانسى عجرم، حيث لديها أكبر عدد من المتابعين على تويتر بأكثر من 12 مليونًا، وفى المجمل لديها أكثر من 43 مليون متابع، وجاء بعدها النجم العراقي كاظم الساهر بنحو 20 مليون متابع يليه النجمة نجوي كرم بـ26 مليون متابع.

 

وفي سياق آخر، طرحت إليسا مؤخرًا ألبومها الجديد"صاحبة رأي"، واحتوى الألبوم على 18 أغنية، من بينهم 12 أغنية باللهجة المصرية، والباقي باللهجة اللبنانية وهو من إنتاج وتوزيع شركة "روتانا للصوتيات والمرئيات".

 

وتعاونت إليسا في الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين منهم أسامة مصطفى، سامر أبو طالب، هادي شرارة، بهاء الدين محمد، مدين، أحمد عبد السلام، ملاك عادل، شادي نور، محمد يحيي، إلهامي دهيمة، سهام الشعشاع، محمد رحيم، كميل الخوري، رامي جمال.


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