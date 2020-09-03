ارتفاع أسعار الغذاء العالمية للشهر الثالث على التوالي

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) اليوم إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت في أغسطس للشهر الثالث على التوالي بقيادة الحبوب الخشنة والزيوت النباتية والسكر، وفقا لـ"رويترز".









وبلغ متوسط مؤشر فاو لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 96.1 نقطة الشهر الماضي مقابل 94.3 في يوليو.









وقالت المنظمة، ومقرها روما، في بيان أيضا إن محاصيل الحبوب العالمية لا تزال تتجه نحو تسجيل مستوى قياسي سنوي في 2020.









وصعد مؤشر المنظمة لأسعار الحبوب 1.9 في المائة في أغسطس عن الشهر السابق و7 في المائة فوق قيمته قبل عام.









وقالت فاو إن من بين الحبوب الرئيسية، سجلت أسعار الذرة الرفيعة والشعير والأرز أكبر ارتفاع. وصعدت الذرة أيضا بقوة مدفوعة بمخاوف إزاء إنتاج الولايات المتحدة بعد تلف في المحاصيل مؤخرا في أيوا.









وصعد مؤشر أسعار الزيوت النباتية 5.9 في المائة على أساس شهري عائدا ليحوم حول المستويات المسجلة عندما اجتاحت أزمة فيروس كورونا العالم في بداية العام.









وتلقى زيت النخيل دعما من تباطؤ متوقع في الإنتاج في الدول الرئيسية المنتجة، وهو ما يُتوقع أن يسفر، مع الطلب العالمي القوي على الواردات، عن انخفاض مستويات المخزونات.









وارتفع متوسط أسعار السكر 6.7 في المائة عن يوليو، مما يعكس توقعات بخفض الإنتاج بسبب سوء الأحوال الجوية في الاتحاد الأوروبي وتايلاند. وساعدت قوة الطلب على الواردات في الصين أيضا في زيادة الأسعار.









على النقيض، لم يشهد مؤشر منتجات الألبان تغيرا يُذكر خلال الشهر، كما ظل مؤشر اللحوم مستقرا إلى حد بعيد.









وعدلت فاو توقعاتها لموسم الحبوب في 2020 بالخفض نحو 25 مليون طن، وهو ما يرجع بالأساس إلى توقعات تراجع إنتاج الذرة بالولايات المتحدة.









لكن رغم الخفض، لا تزال المنظمة تتوقع محصولا قياسيا هذا العام يبلغ نحو 2.765 مليار طن، في ارتفاع 3 في المائة عن مستويات 2019.









وقالت فاو "من المتوقع أن تسجل محاصيل الذرة مستوى قياسيا في كل من الأرجنتين والبرازيل في مقابل توقع نمو إنتاج الذرة الرفيعة عالميا بنسبة 6 في المائة عما كانت عليه خلال العام الفائت. ومن المتوقع كذلك أن يبلغ الإنتاج العالمي للأرز في عام 2020 مستوى قياسيا جديدا قدره 509 ملايين طن".









ووصل توقعها للاستخدام العالمي للحبوب في 2020-2021 إلى 2.746 مليار طن، في ارتفاع 2 في المائة عن مستويات 2019-2020.









أما توقعها لمخزونات الحبوب العالمية بحلول نهاية المواسم في 2021 فيبلغ 895.5 مليون طن، في انخفاض 33.4 مليون طن منذ يوليو.