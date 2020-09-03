جهاز حدائق أكتوبر يطرح 12 محل تجاري للبيع المزاد العلني

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 02:06 م
بوابة الفجر
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قام جهاز مدينة حدائق أكتوبر بعمل المزاد العلني لبيع عدد 12 محل تجاري بمختلف الأنشطة ( سوبر ماركت ومحل بيع فاكهة و وعدد ٢ صيدلية) بمشروع دار مصر بمساحات متنوعة، وذلك بحضور المهندس أشرف فتحي رئيس الجهاز والمستشار المفوض عن هيئة قضايا الدولة ووفد من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (قطاع الشئون العقارية) ولفيف من مديري الإدارات المختصة بالجهاز.

 
وتراوحت أسعار البيع للمحلات من ٧٠٠٠٠ جنيه وحتي ١٦٠٠٠٠ جنيه والصيدليات من ١٠٢٠٠٠ جنيه وحتي ١٦٠٠٠٠ جنيه ليبلغ إجمالي ما تم بيعه  حوالي ال ٣٦ مليون جنيه.


وتم طرح عدد من المحلات التجارية الأخري والصيدليات باماكن متفرقة بالمدينة ( مشروعات الاسكان الاجتماعي وابني بيتك) ليتم بيعها بالمزاد العلني خلال الفترة المقبلة


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