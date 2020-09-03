خلال الموجة الـ16.. محافظ الفيوم: إزالة 569 حالة تعدٍ على أملاك الدولة

خلال الموجة الـ16.. محافظ الفيوم: إزالة 569 حالة تعدٍ على أملاك الدولة
الخميس 03/سبتمبر/2020 - 01:58 م
ريهام على
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أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عن إزالة 569 حالة تعدٍ بالزراعة والبناء على أراضى أملاك الدولة، بجميع مراكز المحافظة خلال الموجة الـ 16 لإسترداد حق الشعب، بواقع 280 حالة تعدٍ بالزراعة، و289 حالة تعدٍ بالبناء، وذلك في الفترة من 8 يوليو إلى 31 من شهر أغسطس الماضي.
أوضح محافظ الفيوم أن حملات إزالة التعديات أسفرت عن استرداد 5703 فدانًا و5 قراريط و11 سهمًا تعديات زراعية، و85 ألفًا و566 متر مربع تعديات بناء، لافتًا إلى أن الحالات التى تمت إزالتها من على أراضى أملاك الدولة شملت مركز ومدينة الفيوم وجاءت بواقع 57 حالة تعد بالزراعة بمساحة 150 فدانًا و9 قراريط و21 سهمًا، وعدد 50 حالة تعد بالبناء بمساحة، 5680 متر مربع، وبمركز وقرى إطسا تم إزالة عدد 55 حالة تعد بالزراعة بمساحة 1718 فدانًا و8 قراريط، فضلًا عن إزالة عدد 193 حالة تعد البناء بمساحة 67 ألف و923 متر مربع بالمركز نفسه.
وكشف محافظ الفيوم عن إزالة عدد 58 حالة تعد بالزراعة بمركز وقرى يوسف الصديق بمساحة 119 فدانًا وقيراطين و7 أسهم، بجانب إزالة عدد 13 حالة تعد بالبناء بمساحة 165 متر مربع، وبمركز وقرى طامية تم إزالة عدد 60 حالة تعد بالزراعة على أراضى أملاك الدولة بمساحة 3701 فدانًا و10 قراريط و13 سهمًا، إضافة لعدد 15 حالة تعد بالبناء بمساحة 11 ألفًا و302 متر مربع.
وفي مركز وقرى سنورس تم إزالة حالتي تعدٍ بالزراعة على مساحة 11 فدانًا، بالإضافة إلى إزالة عدد 18 حالة تعد بالبناء على أراضى أملاك الدولة بمساحة 496 متر مربع، وفي قرى مركز أبشواي تم إزالة 48 حالة تعد بالزراعة على أراضى أملاك الدولة بمساحة فدانين و22 قيراطًا و18 سهمًا.
وأكد محافظ الفيوم، بأن الدولة ماضية قدمًا لأسترداد حق الشعب، وسيتم الضرب بيد من حديد ـ في إطار من القانون لكل من تسول له نفسه التعدي على أملاك الدولة إرساءً لهيبتها وتنفيذًا للقانون.