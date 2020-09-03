خلال الموجة الـ16.. محافظ الفيوم: إزالة 569 حالة تعدٍ على أملاك الدولة

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 01:58 م
مخالفة
مخالفة
ريهام على
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أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عن إزالة 569 حالة تعدٍ بالزراعة والبناء على أراضى أملاك الدولة، بجميع مراكز المحافظة خلال الموجة الـ 16 لإسترداد حق الشعب، بواقع 280 حالة تعدٍ بالزراعة، و289 حالة تعدٍ بالبناء، وذلك في الفترة من 8 يوليو إلى 31 من شهر أغسطس الماضي.

أوضح محافظ الفيوم أن حملات إزالة التعديات أسفرت عن استرداد 5703 فدانًا و5 قراريط و11 سهمًا تعديات زراعية، و85 ألفًا و566 متر مربع تعديات بناء، لافتًا إلى أن الحالات التى تمت إزالتها من على أراضى أملاك الدولة شملت مركز ومدينة الفيوم وجاءت بواقع 57 حالة تعد بالزراعة بمساحة 150 فدانًا و9 قراريط و21 سهمًا، وعدد 50 حالة تعد بالبناء بمساحة، 5680 متر مربع، وبمركز وقرى إطسا تم إزالة عدد 55 حالة تعد بالزراعة بمساحة 1718 فدانًا و8 قراريط، فضلًا عن إزالة عدد 193 حالة تعد البناء بمساحة 67 ألف و923 متر مربع بالمركز نفسه.

وكشف محافظ الفيوم عن إزالة عدد 58 حالة تعد بالزراعة بمركز وقرى يوسف الصديق بمساحة 119 فدانًا وقيراطين و7 أسهم، بجانب إزالة عدد 13 حالة تعد بالبناء بمساحة 165 متر مربع، وبمركز وقرى طامية تم إزالة عدد 60 حالة تعد بالزراعة على أراضى أملاك الدولة بمساحة 3701 فدانًا و10 قراريط و13 سهمًا، إضافة لعدد 15 حالة تعد بالبناء بمساحة 11 ألفًا و302 متر مربع.

وفي مركز وقرى سنورس تم إزالة حالتي تعدٍ بالزراعة على مساحة 11 فدانًا، بالإضافة إلى إزالة عدد 18 حالة تعد بالبناء على أراضى أملاك الدولة بمساحة 496 متر مربع، وفي قرى مركز أبشواي تم إزالة 48 حالة تعد بالزراعة على أراضى أملاك الدولة بمساحة فدانين و22 قيراطًا و18 سهمًا.

وأكد محافظ الفيوم، بأن الدولة ماضية قدمًا لأسترداد حق الشعب، وسيتم الضرب بيد من حديد ـ في إطار من القانون لكل من تسول له نفسه التعدي على أملاك الدولة إرساءً لهيبتها وتنفيذًا للقانون.
خلال الموجة الـ16.. محافظ الفيوم: إزالة 569 حالة تعدٍ على أملاك الدولة
خلال الموجة الـ16.. محافظ الفيوم: إزالة 569 حالة تعدٍ على أملاك الدولة
خلال الموجة الـ16.. محافظ الفيوم: إزالة 569 حالة تعدٍ على أملاك الدولة
خلال الموجة الـ16.. محافظ الفيوم: إزالة 569 حالة تعدٍ على أملاك الدولة
خلال الموجة الـ16.. محافظ الفيوم: إزالة 569 حالة تعدٍ على أملاك الدولة
خلال الموجة الـ16.. محافظ الفيوم: إزالة 569 حالة تعدٍ على أملاك الدولة
خلال الموجة الـ16.. محافظ الفيوم: إزالة 569 حالة تعدٍ على أملاك الدولة
خلال الموجة الـ16.. محافظ الفيوم: إزالة 569 حالة تعدٍ على أملاك الدولة
خلال الموجة الـ16.. محافظ الفيوم: إزالة 569 حالة تعدٍ على أملاك الدولة
خلال الموجة الـ16.. محافظ الفيوم: إزالة 569 حالة تعدٍ على أملاك الدولة
خلال الموجة الـ16.. محافظ الفيوم: إزالة 569 حالة تعدٍ على أملاك الدولة
خلال الموجة الـ16.. محافظ الفيوم: إزالة 569 حالة تعدٍ على أملاك الدولة
خلال الموجة الـ16.. محافظ الفيوم: إزالة 569 حالة تعدٍ على أملاك الدولة
خلال الموجة الـ16.. محافظ الفيوم: إزالة 569 حالة تعدٍ على أملاك الدولة
خلال الموجة الـ16.. محافظ الفيوم: إزالة 569 حالة تعدٍ على أملاك الدولة
خلال الموجة الـ16.. محافظ الفيوم: إزالة 569 حالة تعدٍ على أملاك الدولة

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