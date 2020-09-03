إلغاء حبس حسام حبيب في اتهامه بضرب المنتج ياسر خليل

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 01:54 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، بإلغاء حكم حبس الفنان حسام حبيب، في الاستئناف المقدم على حكم حبسه سنة، في جنحة ضرب المنتج ياسر خليل، وتغريم كل من الطرفين مبلغ 200 جنيه. 

وقررت المحكمة أيضًا إحالة الدعوة المدنية للمحكمة المختصة. 

وكانت النيابة العامة، قد تقدمت باستئناف على حكم محكمة جنح القاهرة الجديدة، بحبس الفنان حسام حبيب سنة، لاتهامه بالتعدي على المنتج ياسر خليل بالضرب على المخرج ياسر خليل، مطالبة بالبراءة.

وكانت محكمة أول درجة أصدرت حكم ابتدائي بحبس الفنان حسام حبيب سنة، لاتهامه بالتعدي بالضرب على المنتج ياسر جلال. ونفى مصدر قضائي وجود أي نوع من الأسلحة بالقضية، مؤكدا أنه في حالة وجود سلاح لدى المتهم ستكون القضية جناية وليست جنحة.

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ياسر خليل حسام حبيب بوابة الفجر الفجر

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