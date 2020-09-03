بـ"بندقية آلية وهيروين".. سقوط عنصر إجرامي في كرداسة

ألقى رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على واحد من العناصر الإجرامية بمركز كرداسة، شمال قطاع أكتوبر، وعُثر بحوزته على بندقية آلية وكمية من مسحوق الهيروين، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية.





وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر، بورود معلومات أكدتها التحريات للرائد معتصم رزق رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، بقيام "إ.م"، عاطل بمزاولة نشاط إجرامي تخصص نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة متخذا من دائرة المركز مسرحا لمزوالة نشاطه الأجرامي.





وبالعرض على اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة وجه بسرعة ضبط المتحري عنه، وتم إعداد عدة أكمنه سرية برئاسة العقيد محمد عرفان مفتش مباحث فرقة شمال أكتوبر، والمقدم مجدي موسي وكيل فرقة كرداسة ومنشأة القناطر، أسفرت أحدها عن ضبطه بالمنطقة سكنه وبحوزته بندقية آليه عيار 7.62. 39 مم " غير مبلغ بسرقتها "، 50 جرام من مسحوق الهيروين المخدر، 18 طلقة من ذات العيار، 5 مبلغ مالى 600 جنية، هاتف محمول، وتمكنت القوات من اقتياده إلى ديوان المركز.



