بـ"بندقية آلية وهيروين".. سقوط عنصر إجرامي في كرداسة

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 01:54 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
Advertisements
ألقى رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على واحد من العناصر الإجرامية بمركز كرداسة، شمال قطاع أكتوبر، وعُثر بحوزته على بندقية آلية وكمية من مسحوق الهيروين، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر، بورود معلومات أكدتها التحريات للرائد معتصم رزق رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، بقيام "إ.م"، عاطل بمزاولة نشاط إجرامي تخصص نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة متخذا من دائرة المركز مسرحا لمزوالة نشاطه الأجرامي.

وبالعرض على اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة وجه بسرعة ضبط المتحري عنه، وتم إعداد عدة أكمنه سرية برئاسة العقيد محمد عرفان مفتش مباحث فرقة شمال أكتوبر، والمقدم مجدي موسي وكيل فرقة كرداسة ومنشأة القناطر، أسفرت أحدها عن ضبطه بالمنطقة سكنه وبحوزته بندقية آليه عيار 7.62. 39 مم " غير مبلغ بسرقتها "، 50 جرام من مسحوق الهيروين المخدر، 18 طلقة من ذات العيار، 5 مبلغ مالى 600 جنية، هاتف محمول، وتمكنت القوات من اقتياده إلى ديوان المركز.

وبمواجهته أقر بما توصلت إليه التحريات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هيروين بوابة الفجر بندقية الية الفجر

أخبار تهمك

مفاجأة بشأن انضمام أيوب الكعبي إلى الأهلي

منذ ساعة الا ربع

بيراميدز يفاوض صفقات من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. والده: ندرس بقاء ميسي في برشلونة

منذ 42 دقيقة

اندلاع حريق ضخم بمصنع يضم عناصر لميليشيات السراج في ليبيا

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يدرس عقوبة جديدة على كهربا

منذ ساعتين و 14 دقيقة

أمطار رعدية على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الـ72 ساعة المقبلة

منذ حوالي 19 ساعة

الزمالك يُنافس الأهلي على ضم نجم الدوري المصري

منذ أقل من ساعتين

مكافحة كورونا تكشف بشرى سارة عن الموجة الثانية (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

ميسي يعود لتدريبات برشلونة غدا

منذ ساعتين و 50 دقيقة

الأهلي يتابع حالة طاهر محمد طاهر بعد إصابته الأخيرة

منذ ساعة و نصف

جاريث بيل يفاجئ ريال مدريد بتصريح جديد

منذ ساعتين و 8 دقيقة

الأرصاد: نشهد فترة تقلبات جوية.. وسقوط أمطار على هذه المناطق (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

"300 ألف جنيه مكافأة ومعاش شهري لوالده".. هدية تركي آل الشيخ إلى "بائع الفريسكا"

منذ يوم

الأهلي يستطلع رأي فايلر للتعاقد مع نجم منتخب مصر الأوليمبي

منذ أقل من ساعة

أول قرار من وليد سليمان بعد أزمة الشناوي وكهربا في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

الخطيب يرفض الجلوس مع كهربا

منذ نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:48 م

أول قرار من وليد سليمان بعد أزمة الشناوي وكهربا في الأهلي

ميسي يعود لتدريبات برشلونة غدا

11:56 ص

مفاجأة بشأن انضمام أيوب الكعبي إلى الأهلي

02:02 م

جاريث بيل يفاجئ ريال مدريد بتصريح جديد

12:38 م

الأهلي يستطلع رأي فايلر للتعاقد مع نجم منتخب مصر الأوليمبي

01:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب